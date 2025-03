¿Habrá dos primarias? Cómo se reagrupan las fuerzas políticas a días de la inscripción

El panel de Tolerancia Cero abordó qué se conversa entre partidos políticos a un mes de la fecha límite para inscribir primarias legales, sobre todo por la relevancia que estas tienen para la publicidad de las candidaturas.

En un nuevo Tolerancia Cero el panel liderado por Mónica Rincón, con Daniel Mansuy, Paula Escobar y Alfredo Joignant, analizó cómo se están reorganizando las fuerzas políticas de cara a las primarias presidenciales, teniendo como fecha límite el 30 de abril.

Mientras en el oficialismo solo faltan los nombres que propondrán tanto el Partido Socialista como el Frente Amplio y el Partido Comunista, en la oposición pareciera más difícil la posibilidad de congregar a Chile Vamos, el Partido Republicano y el naciente Partido Nacional Libertario.

Al respecto, Escobar expresó que fuentes de ambos lados del espectro político hablan del trabajo y conversaciones que ya están llevando a cabo para concretar unas primarias.

“Mi reporteo me dice que ambos sectores van a haber primarias. Está muy internalizada la importancia de las primarias y lo que pasa cuando no se tienen: no se tiene la franja, no se tienen los debates. Es una presencia muy importante”, comentó la conductora de Influyentes.

En el caso de Evelyn Matthei, desde su sector estarían sopesando la idea de convocar a la senadora Ximena Rincón, abanderada de Demócratas, y con el exalcalde Rodolfo Carter.

Entre ellos no estarían participando Amarillos debido a debates internos que aún no habrían resuelto.

En la vereda del frente, agregó Mansuy, se pensaba que surgiría una primaria altamente competitiva, con Carolina Tohá disputando con el alcalde Tomás Vodanovic por el lado del FA y Jeannette Jara por parte del PC. Sin embargo, el primero ya expresó su negativa y la segunda no sería carta segura.

“Hoy día Jeannette Jara no es seguro que sea la candidata del Partido Comunista y el Frente Amplio todavía no tiene candidato, entonces esa primaria todavía no cuaja como tal”, señaló el panelista.

A ello, Rincón añadió que el PC está a la espera de otras definiciones, como la del PS y del FA, siendo también la coincidencia programática otro de los factores relevantes para ellos.

“Reporteando, me dicen dos cosas: que para ellos el tema del programa no es menor. O sea, que tener un programa que sea referencia a cualquier candidatura, no es menor. Lo segundo, porque dicen ‘los otros no se han pronunciado, nuestra candidatura no es en el vacío, tenemos que ver quién está al frente’. Porque quieren evitar algo que es el ‘tococo’: todos contra los comunistas”, afirmó la conductora de CNN Prime.

Revisa el análisis completo del panel de Tolerancia Cero.