Ramírez emplaza al ministro Marcel tras revelarse relación con Tohá: “¿Por qué no tuvo ese doble cuidado la semana pasada?”

El presidente de la UDI habló en Tolerancia Cero sobre su reclamo ante Contraloría respecto a lo que consideran "ataques" desde el Gobierno a su candidata Evelyn Matthei y cómo cambiaría el escenario al conocerse la relación sentimental entre el ministro de Hacienda y la abanderada del PPD.

Durante el fin de semana se reveló que la exministra y ahora precandidata presidencial Carolina Tohá y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, son pareja. Una información que si bien habita en el ámbito privado de ambas figuras políticas, si ha ameritado más de algún comentario en la oposición.

En el contexto de esta nueva información que se ha hecho pública, pero no exclusivamente por aquello, desde Chile Vamos han acudido a Contraloría para revisar qué es lo que entendemos por prescindencia, sobre todo luego que ante diversas declaraciones de su abanderada, Evelyn Matthei, surgieran comentarios por parte de secretarios de Estado.

Sobre esto habló el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseveró que el acudir al ente contralor no tiene relación con esta nueva información sobre la vida sentimental de ambos, además de que es muy anterior a conocerse este dato.

“Evelyn Matthei abría la boca y habían seis ministros, incluso a veces el presidente de la República, que le respondían y la atacaban… Políticamente es una extraordinaria señal porque significa que le tienen miedo y que están concientes que ella es la única que les puede ganar, pero más allá de eso, hicimos un reclamo por los medios de comunicación de que esto no podía ser y el ministro Elizalde nos contestó que cuando instalan fake news hay que salir a desmentir”, expresó Ramírez.

Entre esas declaraciones, agregó, puso como ejemplo la propuesta de una nueva cárcel de alta seguridad, donde más allá de una propuesta no había un hecho digno de verificación.

Así, para Chile Vamos también sería vulnerar la prescindencia a la que obliga la ley un hecho como salir a “atacar” a un candidato determinado.

“De ahora en adelante, en vista de esta relación que existe entre ellos dos, el ministro Marcel tiene que tener el doble de cuidado que cualquier otro ministro. No solamente de lo que ocurra con nosotros (…) Hoy día el ministro Marcel dice que va a tener el doble de cuidado, pero la relación con Carolina Tohá no partió hoy día, entonces, ¿por qué no tuvo ese doble cuidado la semana pasada?”, dijo el presidente de la UDI.