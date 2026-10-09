Ramírez pide incorporar radares de alerta temprana al Presupuesto tras aluviones: “Llegó el momento de comprar esta tecnología”

El diputado de la UDI Guillermo Ramírez propuso incorporar al Presupuesto 2027 recursos para adquirir radares meteorológicos de alerta temprana, luego de los aluviones y el arrastre de barro registrados durante la jornada anterior.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario relató que el fenómeno afectó un sector ubicado a una cuadra de su vivienda y que llegó a observar vehículos siendo arrastrados por el agua.

“Cuando uno ve los autos siendo arrastrados (…) dice: por favor, que no se dé vuelta el auto. Cuando uno veía la micro pasar, uno decía: por favor, que no se dé vuelta la micro”, relató.

Ramírez sostuvo que, si bien este tipo de fenómenos puede desarrollarse de manera repentina, existe tecnología capaz de entregar información anticipada sobre la magnitud y trayectoria de las tormentas.

“Llegó el momento de comprar esta tecnología”

El diputado apuntó específicamente a radares de alerta temprana capaces de monitorear precipitaciones intensas y afirmó que distintos gobiernos han evaluado previamente la implementación de una red de este tipo.

“La tecnología existe. Lo que falta es comprarla, entrenar a las personas para que la sepan usar bien e implementarla”, señaló.

Según Ramírez, contar con esos sistemas no permitiría impedir un aluvión, pero sí entregar tiempo para adoptar medidas preventivas, como evacuar sectores expuestos o cerrar calles antes de la llegada de una emergencia.

“Creo que llegó el momento de comprar esta tecnología y proteger a todo el país”, afirmó.

En esa línea, se mostró disponible para respaldar la incorporación de recursos durante la discusión presupuestaria.

“Estoy seguro de que Gobierno y oposición, esto no es un tema ni de derecha ni de izquierda, vamos a estar todos dispuestos a colaborar y a poner los votos en caso de que el Gobierno decida incorporar esa tecnología a la Ley de Presupuestos”, sostuvo.

Consultado por antecedentes que apuntan a una disminución real de recursos para Senapred en el Presupuesto 2027, Ramírez llamó a revisar en detalle las respectivas glosas antes de concluir que aquello implique una reducción de su capacidad operativa.

El parlamentario explicó que algunas disminuciones presupuestarias pueden responder, por ejemplo, a inversiones o compras de equipamiento realizadas durante el año anterior y que no necesariamente deben repetirse.

“El solo análisis de decir ‘hay una caída en el presupuesto’ no significa necesariamente que va a haber una merma”, sostuvo.

De todas maneras, planteó que la discusión presupuestaria abre una oportunidad para evaluar nuevamente los recursos destinados a la prevención de emergencias y, particularmente, avanzar en la adquisición de estos sistemas meteorológicos.