Ramírez reitera apoyo a quien compita contra Jara en segunda vuelta pero que integrarse a otro gobierno “es una conversación más larga”

El presidente de la UDI matizó los dichos del timonel de Evópoli sobre que le dolería "la guata" gobernar con Kast, señalando que esto va avanzando por etapas y que de momento solo pueden entregar su respaldo en una eventual segunda vuelta en que no esté Matthei, pero que aún no pueden hablar de sumarse o sumar a otras fuerzas a un gobierno.

Con el escenario actual del que hablan las encuestas de opinión, donde José Antonio Kast continúa como líder de las preferencias seguido por Jeannette Jara, las preguntas que han surgido hacia Chile Vamos y la derecha que representan es cómo participarían en un futuro gobierno si no fuera Evelyn Matthei quien triunfara en diciembre.

Parte de la respuesta la dio el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quien en Tolerancia Cero reveló que “le dolería la guata” participar de un gobierno liderado por el líder republicano.

En un nuevo Tolerancia Cero, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, también fue consultado por el hipotético escenario.

En primer lugar, el diputado aseguró estar confiado en que los partidos de Chile Vamos respaldarán a quien enfrente a Jara en segunda vuelta.

Otro sería el escenario de cómo conformar un futuro gobierno: “Hay que tener una conversación antes de hablar de integrar o no el Gobierno, porque no se trata de ocupar cargos por ocupar cargos, no se trata simplemente de agarrar cuotas de poder, se trata de qué es lo que vamos a hacer”.

Con todo, asegura que con “prioridades y énfasis comunes” lo lógico sería colaborar entre ambos bloques. “No hay cheque en blanco cruzado, en el sentido de que ni Republicanos nos va a firmar un cheque en blanco ni nosotros a ellos, porque al final estoy en política para defender ciertas ideas, cierto modelo y porque tengo ciertas prioridades para Chile”.