Exdirectora del Sename y debate por responsabilidad penal adolescente: “Lo más importante no es cuántos meses rebajaremos, sino cuánto invertiremos en reinserción”

El fallecimiento de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado durante una encerrona en la comuna de San Bernardo, reabrió el debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego de que se conociera que entre los involucrados en el crimen hay menores de edad.

En CNN Prime, Marcela Labraña, exdirectora del Servicio Nacional de Menores (Sename), sostuvo que el debate no debe centrarse solo en rebajar la edad de responsabilidad penal. “Primero hay que entender que también hay una sensación de impunidad; la gente siente que no pasa nada. (…) Si son 13 o 14 años, hay un año de diferencia; yo creo que no es lo central“.

#CNNPrime | Marcela Labraña, exdirectora del Sename, por propuesta de bajar la edad penal: “Hay muy poco trabajo en la prevención. Para el Estado es más económico y con mayor impacto trabajar en la prevención” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/0FAXBUDqdN — CNN Chile (@CNNChile) June 27, 2026



En esta línea, aseguró que, si se decide modificar la legislación, el énfasis debe estar en fortalecer la reinserción social. “Lo central, y si se quiere hacer una modificación de bajar a los 13 años, lo más importante no es cuántos meses vamos a rebajar, sino cuánto vamos a invertir en la reinserción social de esos jóvenes”, planteó.

Asimismo, advirtió que el sistema penal suele actuar cuando los delitos ya alcanzan un alto nivel de gravedad, afirmando que “hoy en la Fiscalía hay muchos hitos delictuales que dejan pasar por prioridad, por carga, y a qué van, al delito más grave. (…) Al final, lo que hacemos es que, cuando llega la sangre al río, literalmente, actúa el sistema penal”.

También respaldó el llamado de los alcaldes a impulsar cambios, aunque insistió en que cualquier modificación debe ir acompañada de recursos. “Hay que escucharlos. Si los alcaldes saben en qué esquina está, dónde está, qué pasa. Hay que incluirlos en el flujo; ellos saben dónde aprieta el zapato, pero tiene que ir acompañado de recursos para la reinserción“, indicó.

#CNNPrime | Marcela Labraña, exdirectora del Sename, por propuesta de bajar la edad penal: “Hay que escuchar a los alcaldes. Ellos saben dónde aprieta el zapato” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/UhEdVKFA0z — CNN Chile (@CNNChile) June 27, 2026



Sobre el avance del crimen organizado, afirmó que los adolescentes son captados de manera gradual y que la falta de sanciones favorece ese proceso: “¿Cómo entra el adolescente al crimen organizado? Primero, mandatado por un adulto, lo mandan a la esquina a mirar si viene seguridad municipal o Carabineros o la PDI. (…), pero si ninguna de esas cuestiones es sancionada, los casos terminan archivados“.

Finalmente, Labraña insistió en que la discusión debe abordar tanto las sanciones como la reinserción. “No nos centremos solo en el debate ni en hacer esto un drama si es 13 o 14. Aquí lo importante es, si va a seguir siendo 14, cómo va a ser el proceso de reinserción. (…) Debe haber una revisión de las condenas penales que hoy existen y, por otro lado, tiene que existir la mano que ayude a reinsertar“, concluyó.

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