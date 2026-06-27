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Mundial 2026: Revisa los partidos de hoy sábado 27 de junio y sus horarios en Chile

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Mundial 2026: Revisa los partidos de hoy sábado 27 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este sábado 27 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos, marcada por seis encuentros correspondientes a los grupos J, K y L.

La programación incluye el esperado duelo de Argentina frente a Jordania, además del choque entre Colombia y Portugal, que será transmitido por Chilevisión para el público nacional.

La acción comenzará a las 17:00 horas de Chile y se extenderá hasta la noche con los partidos que cerrarán la jornada.

Los partidos del Mundial 2026 para hoy sábado 27 de junio

  • 17:00 horas: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
  • 17:00 horas: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia.
  • 19:30 horas: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Estadio Miami.
  • 19:30 horas: RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta.
  • 22:00 horas: Argelia vs. Austria – Grupo J – Estadio Kansas City.
  • 22:00 horas: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Estadio Dallas.

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