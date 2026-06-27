Mundial 2026: Revisa los partidos de hoy sábado 27 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este sábado 27 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos, marcada por seis encuentros correspondientes a los grupos J, K y L.

La programación incluye el esperado duelo de Argentina frente a Jordania, además del choque entre Colombia y Portugal, que será transmitido por Chilevisión para el público nacional.

La acción comenzará a las 17:00 horas de Chile y se extenderá hasta la noche con los partidos que cerrarán la jornada.

Los partidos del Mundial 2026 para hoy sábado 27 de junio