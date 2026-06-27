El Mundial 2026 continúa este sábado 27 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos, marcada por seis encuentros correspondientes a los grupos J, K y L.
La programación incluye el esperado duelo de Argentina frente a Jordania, además del choque entre Colombia y Portugal, que será transmitido por Chilevisión para el público nacional.
La acción comenzará a las 17:00 horas de Chile y se extenderá hasta la noche con los partidos que cerrarán la jornada.
Los partidos del Mundial 2026 para hoy sábado 27 de junio
- 17:00 horas: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
- 17:00 horas: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia.
- 19:30 horas: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Estadio Miami.
- 19:30 horas: RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta.
- 22:00 horas: Argelia vs. Austria – Grupo J – Estadio Kansas City.
- 22:00 horas: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Estadio Dallas.
Lo más leído
- Dua Lipa abre una biblioteca de libros prohibidos y censurados en Oporto, Portugal
- Frustración y críticas a Marcelo Bielsa tras la prematura eliminación de Uruguay
- De Tricolor de Paine a “Payne”: La ingeniosa campaña de un club de más de 116 años para sobrevivir en el fútbol amateur
- Mundial 2026: Revisa los partidos de hoy sábado 27 de junio y sus horarios en Chile
- ¿Peligra la tregua? Israel ataca el sur del Líbano a un día de firmar acuerdo de paz