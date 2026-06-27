De Tricolor de Paine a “Payne”: La ingeniosa campaña de un club de más de 116 años para sobrevivir en el fútbol amateur

El fenómeno viral del futbolista Tim Payne aterrizó en Chile; específicamente, en un equipo de la Tercera División B de Paine que lanzó una llamativa campaña para cambiar su nombre en honor al jugador si logran ser el club chileno con más seguidores en Instagram. Se trata de Tricolor de Paine, que busca renombrar a su histórico club con más de 116 años de antigüedad como “Tricolor de Payne”.

Fue el presidente deportivo del club, Martín Nilo, quien hizo el anuncio a través de las redes sociales: “Somos Tricolor de Paine, un club con más de 116 años de historia y fuimos testigos de lo que logró el Scarson con Tim Payne. Así que dijimos, ‘si Payne pudo, Paine también puede'”.

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Sin embargo, para rebautizar al equipo con el nombre del futbolista neozelandés, primero deben alcanzar la meta de 2 millones de seguidores en Instagram, una cifra que parece lejana pero no imposible tras el llamado al creador de contenido Scarso para sumarse a la campaña.

Y es que el argentino fue quien estuvo detrás del reto viral que buscaba convertir “al jugador más desconocido del Mundial 2026” en una estrella global. El elegido fue Tim Payne, quien subió a 5,9 millones de seguidores en cuestión de semanas.

Scarso dice que es una “locura” la propuesta e hizo un llamado a seguir a “Tricolor de Payne”

Durante esta semana, Scarso respondió a la llamativa propuesta del equipo oriundo de Paine y la calificó como una “locura”.

“Con todo esto de Tim Payne me llegó un mensaje que me llamó mucho la atención. Hay un equipo de la tercera división de Chile que se llama Tricolor de Paine que quiere cambiarse el nombre a Tricolor de Paine si llegan a ser el equipo con más seguidores en Chile; realmente está loco“, publicó el viernes 26 de junio.

Es por eso que hizo un llamado a seguir las redes sociales del club deportivo: “Imagínense si este humilde equipo de tercera división con 116 años de historia le pasa en seguidores al Colo Colo o la Universidad Católica; sería algo épico. Así que yo los voy a seguir y los invito a que los sigan en Instagram. A ver si cambian el nombre a Payne, que sería una locura. Porque es solo una letra lo que los diferencia del jugador del momento”.

En los últimos días, el equipo ha aumentado de forma masiva su número de seguidores en Instagram, ya que al principio contaban con 7 mil y, a la fecha de este sábado 27 de junio, ya rozan los 100 mil.

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El motivo de la campaña

Según reveló el presidente de Tricolor de Paine a La Tercera, el motivo de la campaña en redes sociales son las dificultades económicas que atraviesa el club.

“No tenemos derecho a televisión, tampoco uno puede pagar sueldos a jugadores o cuerpo técnico, sino que se les brinda una ayuda económica. No es un sueldo, pero juntar esas lucas cuesta. Imagínate que el puro viaje a Copiapó nos salió $2,5 millones y a eso hay que sumarles las colaciones. Hoy tenemos a tres jugadores y casi un cuarto que están lesionados de las rodillas y eso implica operaciones”, explicó.

En esa línea, señaló que no reciben “financiamiento estatal. Nosotros sobrevivimos por la entrada, por lo que podemos generar en la pérgola, cuando se venden el famoso completo, la famosa papa frita, la bebida… Con eso sobrevivimos nosotros. Si hay que hacerle una resonancia a un jugador, tenemos que financiarlo vendiendo completos o choripanes”.

Finalmente, añadió que “lo que busca esta campaña es poner (al equipo) en la palestra para ser atractivo para algunas empresas que quieran aportar. Económicamente, eso es lo que buscamos. Ya todo lo que se ve para adelante es ganancia, en cuanto a imagen”.