Guillermo Larraín: “El paradigma de Milei en Argentina es pésimo para Chile”

El economista y académico de la U. de Chile habló en Influyentes a propósito de las propuestas de diversas candidaturas sobre cómo hacer "más eficiente" el aparato estatal, algo que a su juicio puede llevar erróneamente a copiar métodos como el del presidente trasandino.

Usar un bisturí, una motosierra o una podadora. Desde las distintas candidaturas a la presidencia de Chile han surgido todo tipo de metáforas para referirse a cómo enfrentarán la tarea de “hacer más eficiente” al aparato estatal.

Sobre esto hablamos en Influyentes con el economista y académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, quien fue enfático en señalar que la fórmula de Javier Milei en Argentina no es replicable en nuestro país, pero no por la respuesta en sí, sino por las diferencias entre ambos países.

“El paradigma de Milei en Argentina es un pésimo paradigma para Chile. Acá me refiero a las estructuras de las regulaciones económicas, financieras; uno mira lo que tenía Argentina después de 15 años de kirchnerismo y la verdad es que eran regulaciones espantosas, terribles. Cosas que no tenían ni pies ni cabezas. En cambio las regulaciones chilenas uno las critica de sus excesos pero no de que estén globalmente erradas”, comentó Larraín.

En esa línea, si bien coincide en que es urgente abordar las dificultades que mantiene nuestro país en materia estatal, no ve como algo necesario aplicar la fórmula de la motosierra de Milei.

“La forma de ajustar el gasto, de hacer que el Estado colabore a que la economía funcione mejor, es muy distinto de lo que están haciendo los argentinos. Tengo una mirada crítica (de Milei) por sus dichos, por su forma de trato con la gente, pero con lo que está haciendo no del todo. Pero Chile es muy distinto”, agregó.