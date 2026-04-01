“El Estado no es una familia”: Guillermo Larraín critica discurso del gobierno en medio de polémica por medidas fiscales

El experto también aseguró, en conversación con CNN Chile, que el país cuenta con recursos suficientes para enfrentar cualquier problema de caja.

El académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, cuestionó este miércoles algunos de los argumentos instalados en el debate público en torno a la situación fiscal del país y el alza en el precio de los combustibles, advirtiendo sobre errores conceptuales en el diagnóstico y en la comunicación del gobierno.

En entrevista con Hoy es Noticia, Larraín descartó categóricamente la idea de que Chile enfrente un escenario de quiebra.

“Esa idea de que Chile está quebrado es un error conceptual grande que no corresponde ni siquiera que se piense, ni nadie del gobierno en un cargo relevante puede estarlo pensando (…) Son ideas que no pueden circular porque no corresponden a la realidad”, sostuvo el experto.

El economista también abordó el discurso utilizado por las autoridades frente al aumento de los combustibles, criticando la frecuente comparación entre las finanzas del Estado y el presupuesto de un hogar.

A su juicio, esta analogía es incorrecta. “Se hace con mucha frecuencia la comparación del presupuesto familiar y eso es un error conceptual; el Estado no es una familia ni un conjunto de familias, (…) esa figura es equivocada”, indicó.

Respecto a la decisión del Ejecutivo de no utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para contener las alzas, Larraín advirtió sobre sus efectos políticos.

Si bien señaló que la medida pudo haber tenido fundamentos, planteó que una mayor flexibilidad podría haber evitado tensiones en la política pública.

“El costo de la agudización del conflicto parlamentario que generó esta política del gobierno, -que pudo haber sido más flexible-, puede ser mayor si se desordena aún más la política”, indicó.

El académico también se refirió al debate sobre la disponibilidad de recursos fiscales al inicio de la actual administración. Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalara que la “caja” del Estado bordeaba los US$40 millones, cifras posteriores de la Dirección de Presupuestos (Dipres) mostraron que los activos consolidados del Tesoro Público alcanzaban los US$3.617 millones en febrero.

Para Larraín, la discusión en torno a una supuesta falta de recursos carece de sustento.

“Es absurda; el Estado tiene una capacidad de maniobra que excede cualquier problema de caja que pueda tener. El Estado es solvente, por lo que el problema de caja que tenga simplemente lo puede financiar con endeudamiento local o internacional”, puntualizó.