Girardi afirma que dichos de Quiroga iban “en contrasentido” a la tolerancia y respeto que propone Jara

"Ni en la forma ni en el fondo estaba compartiendo lo que había dicho" la propia abanderada oficialista, comentó el expresidente del PPD, asegurando que lo correcto es la decisión rápida que tomó la candidata y dejar atrás cualquier tipo de "complacencia" con sus círculos cercanos.

El próximo 14 de diciembre la ciudadanía vuelve a las urnas para definir quién será el o la próxima presidenta del país entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Sobre cómo llegan al día de las elecciones habló en Hoy Es Noticia el expresidente del PPD Guido Girardi, quien afirmó que dada la estabilidad institucional del país no le teme a que Kast llegue al Gobierno, pero que de todas formas no está asegurado su triunfo.

“En estos tiempos las elecciones están totalmente abiertas. Si miras las encuestas, Kast tiene una mayor probabilidad de que sea presidente, pero en la política, en la sociedad actual que es totalmente líquida, totalmente móvil (…) Esto depende de cuál sea la oferta país”, aseguró Girardi.

En general, el político reconoce que el trabajo principal lo tiene la propia candidata Jara, y que más allá de los traspiés que se han registrado esta semana, relacionados con cambios en su comando y equipo cercano, pueden dar cuenta de la forma en que enfrenta estas situaciones: “da cuenta que hay una firme decisión de no ser complaciente con nada que sea irregular. El problema hubiera sido si hubiera vacilado”.

Entre estos está el caso de Darío Quiroga, a quien Jara le pidió la renuncia tras conocerse una antigua causa por daños y amenazas y se reflotaran sus dichos sobre el PDG y la ahora diputada electa Zandra Parisi, hermana de Franco Parisi.

Al respecto, Girardi señaló que las expresiones que se conocieron iban en sentido contrario a lo que busca implementar la propia abanderada oficialista, “que quiere proponer tolerancia, respeto al legítimo otro” y que además hoy busca el público que captó Parisi. “Ni en la forma ni en el fondo estaba compartiendo lo que había dicho”, agregó.