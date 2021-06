La ocupación camas UCI llegó 96% en la Región Metropolitana, mientras que a nivel nacional, solo hay 182 camas disponibles. Una situación que sumada a los índices de positividad, llevó a que las autoridades sanitarias decretaran cuarentena en todas las comunas de Santiago, a partir de este sábado 12 de junio.

En conversación con CNN Chile, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, entregó detalles respecto del funcionamiento del Pase de Movilidad en este caso. Explicó que “aquellas personas que lo tengan, van a poder salir de sus hogares dentro de los límites de su comuna” pese al confinamiento obligatorio.

Destacó que hay tres excepciones que no requieren permisos individuales de Comisaría Virtual. “Por ejemplo tener el Pase de Movilidad. Una segunda excepción es ir a vacunarse, donde se requiere solamente la cédula de identidad” para acudir a realizar este procedimiento.

Mientras que la tercera excepción, “es lo que puede ocurrir este domingo cuando va alguien a votar, ya que basta solamente la cédula de identidad para asistir al local de votación”, dijo. En caso de que la persona deba trasladarse de una comuna a otra, señaló que “tienen que portar el certificado digital del Servicio Electoral donde dice la mesa, comuna y local”.

Cierre de locales y cuestionamientos

Pese al optimismo observado en el rubro gastronómico tras su reapertura, a pocas semanas nuevamente se decretó el regreso a al Fase 1. Una situación en la que “lamentablemente, los restoranes no están considerados como una labor esencial, y por lo tanto no van a poder funcionar aunque los trabajadores sean de la misma comuna. No es el caso de las farmacias, supermercados y venta de alimentos en general“, explicó Guevara.

A raíz de esto, sostuvo que “sé que es la medida más dura que puede tomar una autoriadad en tiempos de pandemia (…), pero al mismo tiempo, vemos que hay más de 30 mil personas que han fallecido producto de la enfermedad, que hay grupos que van lento en el proceso de vacunación, particularmente los más jóvenes”, aseveró.

“Hoy día, el 53% de los casos activos en la región son personas menores de 40 años. Entre 15 y 40 años. Entonces el llamado es a vacunarse, a cuidarnos“, añadió la autoridad.

Sobre los cuestionamientos de algunos personeros de la UDI debido a este anuncio de cuarentena generalizado para la RM, Guevara dijo que “uno podrá discutir, opinar o contribuir a una política pública y son bienvenidas todas las opiniones”. Pero “una vez que la autoridad sanitaria toma una medida, creo que todos tenemos que contribuir a que se cumpla y el objetivo se logre”, sentenció.