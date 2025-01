Guarequena Gutiérrez: “Edmundo González dijo estar preparado moralmente para lo que pueda ocurrir, entre ello la cárcel”

En entrevista con CNN Chile Radio, la exembajadora de Juan Guaidó en Chile señaló que esta “es una semana crucial para los venezolanos, una semana crucial para la democracia y para la seguridad de cada uno de los países de América Latina”.

Momentos de tensión se viven en Venezuela a solo horas de que el actual presidente del país, Nicolás Maduro, asuma el cargo para un nuevo período.

Aunque el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Maduro, hasta el momento no han presentado los resultados detallados por centro y mesa de votación.

Con base en las actas recopiladas por sus testigos, Edmundo González Urrutia dice ser el ganador de los comicios y anunció que tomará posesión de su cargo el 10 de enero.

En entrevista con CNN Chile Radio, Guarequena Gutiérrez, exembajadora de Juan Guaidó en Chile, abordó la situación en Venezuela y lo que se espera para este viernes.

¿Qué dijo Guarequena Gutiérrez?

Guarequena Gutiérrez partió recalcando que esta “es una semana crucial para los venezolanos, una semana crucial para la democracia y una semana crucial para la seguridad de cada uno de los países de América Latina”.

Sobre la llegada de González Urrutia a Venezuela, sostuvo que “hay una estrategia que además que no la sé, no tengo por qué saberla, no tenemos por qué saberla, porque no es una toma de mando natural y normal en un país democrático”. “Es difícil saber cómo va a ser la entrada (…), no sabemos si va a llegar por tierra o agua”.

Detalló que para este jueves hay convocada una movilización a nivel mundial. “En Santiago también, Concepción, Talca, Iquique, Antofagasta, Viña y Rancagua vamos a estar, muchísimas ciudades a nivel mundial, y dentro de Venezuela, María Corina Machado va a salir de donde está a resguardo, saldrá con la población”.

Consultada sobre el riesgo que enfrentan Machado y González, señaló que “estos son escenarios que posiblemente pueden ocurrir, y no somos ingenuos al saber que pueden ocurrir, incluso se ha hablado, María Corina lo ha dicho también, que la directriz es que su libertad no vale la libertad de Venezuela, el presidente González también dijo estar preparado moralmente para lo que pueda ocurrir, y dentro de ello también está la cárcel”.

Finalmente, resaltó el rol que podrían cumplir las Fuerzas Armadas. “El 28 de julio, quien resguarda las actas y todo el proceso electoral en Venezuela es el Plan República, dependiente de las FF. AA., y la orden era no entregar las actas, entorpecer el proceso, igual con el Consejo Nacional Electoral, pero resulta que se entregaron las actas, no siguieron las órdenes, y los centros electorales, donde votan los militares —de rangos medios y bajos— Edmundo González ganó incluso con mayor porcentaje que en los centros donde votaban civiles”.

