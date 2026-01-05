Grau reconoce tener “responsabilidad comunicacional” en discusión de “ley de amarre” en sector público

El ministro de Hacienda también explicó que la normativa marcará un punto de inflexión, al establecer por primera vez una separación explícita entre los asesores y los funcionarios que cumplen labores permanente.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó este domingo las definiciones del Gobierno en torno a la Ley de reajuste del sector público.

En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado reconoció errores comunicacionales y defendió los cambios que introduce la iniciativa respecto de los asesores del Estado.

Grau sostuvo que el Ejecutivo ha sido claro en establecer que los asesores no estarán contemplados dentro de los beneficios de la ley, y lamentó que ese mensaje no haya sido comprendido de esa forma.

“Que, a pesar de que estamos siendo el Gobierno que con más claridad está diciendo que sus asesores tienen que salir, y que se entendiera lo contrario, por supuesto que tenemos —y tengo— una responsabilidad comunicacional”, afirmó.

El titular de Hacienda explicó que la normativa marcará un punto de inflexión, al establecer por primera vez una separación explícita entre los asesores y los funcionarios que cumplen labores permanentes en el aparato público.

“Por primera vez habrá una distinción clara entre asesores y personas que trabajan regularmente. Respecto de los asesores, la ley será clara en que ellos tienen que salir”, recalcó el ministro.