#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Grau reconoce tener “responsabilidad comunicacional” en discusión de “ley de amarre” en sector público

Por CNN Chile

05.01.2026 / 23:30

El ministro de Hacienda también explicó que la normativa marcará un punto de inflexión, al establecer por primera vez una separación explícita entre los asesores y los funcionarios que cumplen labores permanente.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó este domingo las definiciones del Gobierno en torno a la Ley de reajuste del sector público.

En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado reconoció errores comunicacionales y defendió los cambios que introduce la iniciativa respecto de los asesores del Estado.

Grau sostuvo que el Ejecutivo ha sido claro en establecer que los asesores no estarán contemplados dentro de los beneficios de la ley, y lamentó que ese mensaje no haya sido comprendido de esa forma.

“Que, a pesar de que estamos siendo el Gobierno que con más claridad está diciendo que sus asesores tienen que salir, y que se entendiera lo contrario, por supuesto que tenemos —y tengo— una responsabilidad comunicacional”, afirmó.

El titular de Hacienda explicó que la normativa marcará un punto de inflexión, al establecer por primera vez una separación explícita entre los asesores y los funcionarios que cumplen labores permanentes en el aparato público.

“Por primera vez habrá una distinción clara entre asesores y personas que trabajan regularmente. Respecto de los asesores, la ley será clara en que ellos tienen que salir”, recalcó el ministro.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Grossman afirma que Chile debiera reimpulsar investigación de la CPI contra Venezuela, con información del caso Ojeda
Machado habría perdido el respaldo de Trump por aceptar el Nobel de la Paz, según el The Washington Post
Grau reconoce tener "responsabilidad comunicacional” en discusión de "ley de amarre" en sector público
Claudio Grossman tras intervención de Estados Unidos en Venezuela: "¿Cuál es el mensaje que se da a Rusia, a China?
Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela: "Tenemos que ayudar al país a recuperarse"
Trump asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando" con EE.UU.: "Quiere que su país sobreviva"