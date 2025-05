“Grau tiene que irse para la casa”: Espinoza (PS) arremete contra ministro de Economía tras polémica por Ley de Fraccionamiento

En conversación con CNN Chile, el parlamentario advirtió que no apoyará el avance del proyecto hasta que se rectifique el error y se garantice la protección del empleo en el sector.

La tensión entre el Congreso y el Ejecutivo escaló este jueves tras los errores cometidos en la tramitación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero.

El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza apuntó directamente al ministro de Economía, Nicolás Grau, como responsable político del conflicto, luego de que se confirmara que el subsecretario de Pesca presentó cifras erróneas durante la votación del proyecto en la Comisión Mixta.

“Todo esto lo echó a perder el Gobierno en un par de minutos, una pesquería”, dijo Espinoza en conversación con Hoy Es Noticia, donde además criticó duramente el manejo del Ejecutivo y especialmente del titular de Economía.

“Nos duele porque hicimos un trabajo totalmente distinto a lo que ocurrió hace 11 años”, afirmó en alusión al intento de corregir distorsiones históricas en la asignación de cuotas entre la pesca artesanal e industrial.

“Grau tiene que irse a la casa”

Asimismo, el parlamentario socialista aseguró que “de manera deliberada el ministro Grau fue parte de esto. Por eso tiene que irse para la casa, ojalá antes de que el Presidente se vaya del país de gira”, afirmó, añadiendo que el ministro “siempre ha actuado con desdén respecto al mundo parlamentario”.

Espinoza fue más allá, asegurando que Grau “se cree superior, moral e intelectualmente al resto”, y que no ha mostrado voluntad de diálogo en esta materia.

En ese sentido, criticó que el secretario de Estado no asistiera a la comisión en momentos clave y responsabilizó directamente al Ministerio de Economía por los errores cometidos.

“He visto los esfuerzo que ha hecho el subsecretario de Pesca. Los errores vienen del propio ministerio de Economía. La principal responsabilidad política es del ministro Grau, que no quiso ir a la comisión”, sostuvo.

Lee también: Ley de Fraccionamiento: Ministro Grau plantea la posibilidad de “repetir la votación” en Comisión Mixta

Los datos falsos que desataron la crisis

La controversia se desató luego de que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, presentara información incorrecta durante el debate legislativo. Según expuso en esa sesión, la industria habría capturado solo el 61% de su cuota de merluza en 2024, cuando el dato real fue de un 93%.

Esa cifra fue utilizada como base para justificar una redistribución de cuotas que terminó favoreciendo a la pesca artesanal con un 52%, frente al 48% asignado a la industria.

Tras el reclamo de las empresas afectadas y la presión política, el propio ministro Grau reconoció que se trató de un error, pero respaldó la gestión de su subsecretario. Aun así, abrió la puerta a repetir la votación en la Comisión Mixta: “Nuestra visión, por lo menos por ahora, es que podría ser una buena idea repetir la votación, pero es una decisión de ellos”, señaló.

Sin financiamiento y con futuro incierto

La situación se complica aún más tras el rechazo a la propuesta del Gobierno de licitar la pesca del jurel, lo que dejó a la ley sin financiamiento fiscal. La Comisión Mixta acordó volver a sesionar el martes 13 de mayo, en busca de una nueva fórmula que permita avanzar con el proyecto.

Fidel Espinoza fue enfático en señalar que no apoyará ninguna nueva medida mientras no se resuelva el error y se protejan las fuentes de empleo.

“No le voy a dar continuidad a la Ley de Fraccionamiento hasta que el Gobierno no solucione este problema y garantice que no habrá fuentes de empleo que se pierdan”, puntualizó.