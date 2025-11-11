Gonzalo Winter: “Si la ley y las instituciones en Chile funcionaran, la Asociación de AFP estaría disuelta”

En conversación con CNN Chile Radio, Winter se refirió a los presuntos aportes de la Asociación de AFP a fundaciones con fines políticos.

El candidato a diputado Gonzalo Winter se refirió al oficio presentado ante Superintendencia de Pensiones tras la publicación de un reportaje que reveló presuntos aportes de la Asociación de AFP a fundaciones con fines políticos.

En la nota se denuncia que la Asociación de AFP habría financiado a la fundación Ciudadanos en Acción, dirigida por el economista y exconvencional Bernardo Fontaine, la que a su vez habría pagado a influencers para difundir mensajes favorables al sistema de capitalización individual.

En conversación con CNN Chile Radio, Winter partió señalando que se le “prohíbe a las AFP hacer publicidad política, varias normas lo prohíben con toda claridad, y las AFP a través de su asociación han burlado esas normas, haciendo campañas multimillonarias, intoxicando al debate público de mentiras”.

“Desde tener prohibido por ley hacer campañas y meterse en política, también está establecido que las asociaciones gremiales no pueden meterse en política, so pena de disolución. O sea, la asociación de AFP debería estar disuelta, si es que la ley y las instituciones en Chile funcionaran”, agregó.

#CNNChileRadio | Gonzalo Winter, diputado (FA), sobre oficio en contra de la Asociación de AFP: “Bernardo Fontaine era la cabeza de esta Fundación, jefe económico de Kast. Patricio Góngora era su encargado de comunicaciones”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/fUgFFe75ai — CNN Chile (@CNNChile) November 11, 2025

Afirmó que “la asociación financiaba a una fundación, Ciudadanos en Acción, cuyo principal rostro era Fontaine. Esa fundación, junto con otras empresas también financiadas por la asociación, (…) pusieron muchísimo dinero para influir en el debate público chileno, lo cual a mi modo de entender es hacer política”.

“Esto epecialmente en el marco de la Reforma de Pensiones y la elección entre apruebo y rechazo. ¿cómo? creando esta granja de bots, financiando a influencers y poniéndole plata a Meta. (…). En Meta pusieron $200 millones para que a la gente le aparecieran más visibles los videos de Con Mi Plata No, de Fontaine, de Ciudadanos en Acción, etc. ¿cree que ciudadanos independientes tienen realmente la capacidad de poner $200 millones? no, y ahora sabemos que fue la asociación de AFP“, explicó.

En esta línea, el candidato a diputado sostuvo que busca el pronunciamiento de la superintendencia y, eventualmente, si es que “se hacen pagos fingiendo que son para una cosa, cuando en realidad son triangulaciones para otra, entonces podríamos estar en presencia de lavado de activos. Así de grave es esto, ya que, si yo le pago una fundación para una cosa, pero en realidad están comprando a un influencer que hace videos promoviendo mis ideas, yo estoy clandestinamente financiando mis acciones“.

Mira la entrevista completa