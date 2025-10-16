Sanhueza, miembro equipo económico de Matthei, afirma que el “Chao Préstamo” de Kast “no tiene ningún efecto práctico”

El miembro del equipo económico de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas habló en CNN Prime sobre las principales discusiones que han surgido en la materia, emplazando a su contraparte del equipo de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, a leer el informe del FMI tras sus críticas.

Junto a seguridad, la discusión pública en el marco de las elecciones de este año ha estado marcada también por la economía. Entre los distintos postulantes a La Moneda han surgido propuestas que van desde recortes masivos al aparato estatal hasta iniciativas de inversión y desarrollo.

Sobre esto conversó en CNN Prime el miembro del equipo económico de Evelyn Matthei, el economista Gonzalo Sanhueza, quien defendió el respaldo técnico de las propuestas de la candidata en esta materia con críticas a lo expresado desde el comando de José Antonio Kast.

En primer lugar, Sanhueza se refirió a los dichos de Jorge Quiroz, encargado económico del comando de Kast, quien sin mencionar otras candidaturas dejó entrever una crítica a lo planteado desde el equipo de la exalcaldesa de Providencia. Todo esto en relación al déficit estructural que estiman en el comando de Matthei y cómo impactaría en la deuda fiscal, cuyo límite prudente es de 45%.

“Le diría que no se preocupe, nosotros vamos a estar en el Gobierno en marzo y uno de los objetivos que nos hemos propuesto es no pasar ese límite”, contestó Sanhueza. “Acaba de salir el informe del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo internacional, más objetivo, y precisamente con un déficit fiscal promedio de 1,1 los próximos cuatro años no se pasa el límite del 45%. Así que le recomiendo que se lea ese informe”.

Por otro lado, una de las propuestas más cuestionadas de Kast tiene que ver con el recorte de 6.000 millones en 18 meses, del cual no se ha revelado qué reparticiones estatales se verían afectadas. Esto, según ha dicho el propio candidato, apuntando a que el Gobierno de Gabriel Boric no realice alguna acción que pueda perjudicarles.

En ese sentido, Sanhueza afirmó que en el equipo de Matthei encontraron que 2.000 millones pueden ser reducidos por ser “mal gasto”, pero que desconoce cómo Kast podría llegar al monto propuesto.

En el debate que impulsó el abanderado republicano también está la propuesta “chao préstamo”, en referencia a uno de los ítems acordados tras la reforma al sistema de pensiones.

Para Sanhueza esta propuesta “no tiene un efecto práctico”, ya que con esto “vamos a desfinanciar un política pública que es esa compensación que hay por año cotizado”.