Gobierno pondrá urgencia simple a proyecto de sala cuna y Orellana afirma tener “toda la expectativa” para su avance

La ministra de la Mujer y Equidad de Género adelantó en CNN Prime los movimientos del Ejecutivo para avanzar en el proyecto de sala cuna.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, adelantó en CNN Prime los pasos que seguirá el gobierno para avanzar en el proyecto de sala cuna.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre cuándo se pondrá el acelerador a este tema, respondió que durante este lunes lograron aprobar en su segundo trámite el proyecto: “Nos falta una última votación en la Cámara, el proyecto de modernización parvularia”.

En ese sentido, complementó que esta iniciativa es relevante, ya que la sala cuna “no es solamente un derecho de la mujer, sino que también hay que tener en perspectiva lo que implica para el desarrollo del país, pero también para el bienestar de la infancia. En ese sentido, la sala cuna no es solo el edificio, sino lo que pasa adentro. Y el proyecto de modernización parvularia nos va a permitir, como lo dice el nombre, actualizar un sistema que ha sido el orgullo de nuestro país por décadas, que es Junji e Integra, pero que necesita modernización”.

La secretaria de Estado adelantó que se espera para este miércoles 19 de marzo, en la comisión de Trabajo, donde estará presente la ministra Jeannette Jara, quien “va a dar cuenta de que vamos a poner el acelerador para discutir la parte laboral de la sala cuna, ahora que hemos logrado un consenso amplio en la modernización. Porque yo no puedo ampliar la cantidad de niños que van a tener derecho a esa sala cuna si no me hago cargo de que el sistema los pueda absorber”. Además, anunció que al proyecto se le pondrá urgencia simple.

“Entendiendo también que hay mucho debate, eso no quiere decir que nos vayamos a quedar contentas con solo decir que pusimos urgencia. Queremos tener un cronograma que acordemos con la comisión de Trabajo del Senado, así como se realizó para pensiones”, remarcó.

Al preguntarle si podría aprobarse la sala cuna en este gobierno, afirmó: “Yo tengo toda la expectativa de que sí. Mi esfuerzo está en eso, porque estamos coordinando un equipo que es Educación, Mujer y Trabajo. Pero también creo que es muy importante el compromiso que hizo, no solo ante mí, sino ante muchas organizaciones de mujeres, académicas y también dirigentes de la educación, el presidente del Senado, José García Ruminot, quien dijo que él se comprometía a hacer avanzar este debate”.