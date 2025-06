“El aborto o el derecho a voto de extranjeros deben ser parte de un debate democrático“: Ministra Macarena Lobos

la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, además defendió la necesidad de abrir un debate serio sobre el derecho a voto de extranjeros en Chile, en el contexto del voto obligatorio, y afirmó que el Gobierno no busca cerrar discusiones relevantes, sino promover un diálogo democrático en temas sensibles como este y el aborto.

Tras la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió a la omisión del compromiso de campaña sobre la legalización de la marihuana, aclarando que, si bien el tema no fue incluido en el discurso, no está descartado que se retomen iniciativas al respecto durante lo que queda del mandato.

“Efectivamente, el Presidente no lo incluyó en su Cuenta Pública, pero es un tema que fue compromiso del Gobierno en su minuto. No podría decirte si alguna vez estuvo contemplado o no, porque yo conocí la Cuenta Pública igual que ustedes, hoy día en la mañana”, señaló la ministra en conversación con CNN Chile.

Lobos matizó que la ausencia del tema no implica su cierre definitivo: “Más allá de que no haya estado incluido en la Cuenta Pública, uno no puede descartar que se vayan a impulsar otras iniciativas. Tenemos una agenda muy robusta y muchos desafíos por delante, así que hay bastante trabajo aún”.

El voto extranjero

La ministra también abordó las críticas surgidas por la propuesta de restringir el derecho a voto de extranjeros, en el marco del debate sobre el voto obligatorio.

Al respecto, enfatizó la importancia de abrir una discusión democrática y seria: “Lo que nosotros hemos dicho como Gobierno respecto al voto obligatorio es la necesidad de hacer un debate serio respecto al tema de los votos de los extranjeros”.

Según Lobos, al momento de restituir el voto obligatorio no se discutieron aspectos vinculados al sufragio de personas extranjeras, por lo que ahora sería una oportunidad para revisar el tema con claridad.

“Es importante hacer ese debate para establecer reglas claras para los extranjeros en concordancia con lo que son los estándares internacionales”, subrayó.

La ministra insistió en que el Gobierno no busca vetar discusiones, y que temas como el aborto o el derecho a voto de extranjeros deben ser parte de un debate democrático amplio, donde se puedan establecer definiciones de Estado con base en estándares y principios compartidos.