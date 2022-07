En el marco del plebiscito de salida por la nueva Constitución, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a las declaraciones de los ex presidentes Frei y Lagos. En entrevista con CNN Chile, la autoridad señaló que “si bien yo puedo no compartir en varios puntos, me parece que son planteamientos que tienen que ver argumentos de fondo, preocupados por el país, poniendo sobre la mesa tanto las cosas que se valoran respecto del nuevo texto como también aquellas cosas que preocupan”. Respecto a la carta por parte de tres integrantes del “Grupo de los 13”, donde anunciaron que votarán Rechazo, Orrego expresó que espera “que el debate se mantenga a buen nivel, que no haya descalificaciones y que pongamos argumentos sobre la mesa”.