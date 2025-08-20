“¿Te piden ir a medias?”: Ministerio de la Mujer recuerda que píldora del día después es gratis en la atención primaria

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también recalcó que “la salud sexual y reproductiva es un derecho”.

Este martes, el gobierno, a través del Ministerio de la Mujer, recordó que la píldora del día después es gratuita en la atención primaria de salud.

¿Qué dijeron desde el Ministerio de la Mujer?

Esto ocurre en medio de la polémica que involucra a Karol Lucero y a la DJ Ilaisa Henríquez, quien difundió supuestos mensajes en los que el animador le pedía negar que tuvieron un encuentro íntimo y tomar la pastilla para evitar un embarazo, la cual ofreció pagar “a medias”.

Si bien en la publicación el ministerio no da nombres, sí hace alusión al hecho. “¿Te piden ir a medias? (…). Recuerda que en la atención primaria de salud la píldora del día después es gratis”, señalaron en una gráfica que generó encendidas reacciones.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, también compartió el post, señalando que “la salud sexual y reproductiva es un derecho. Para avanzar en ello, también redujimos el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente, mejoramos la aplicación de la Ley 3 Causales e incorporamos nuevas prestaciones a Fonasa”.