Temblor se percibió este mediodía en la Región de Tarapacá

Un temblor de magnitud 3,6 se registró la mañana de este miércoles en la Región de Tarapacá.

Según la información oficial, el epicentro se localizó a 28,8 kilómetros al noroeste de Pica, con una profundidad de 77,1 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructuras o alteración de los servicios básicos en la zona.