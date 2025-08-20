País temblor

Temblor se percibió este mediodía en la Región de Tarapacá

Por CNN Chile

20.08.2025 / 12:00

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:26 horas y tuvo epicentro al noroeste de Pica, según informó el Centro Sismológico Nacional.

Un temblor de magnitud 3,6 se registró la mañana de este miércoles en la Región de Tarapacá.

El movimiento telúrico se percibió a las 11:26 horas, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Según la información oficial, el epicentro se localizó a 28,8 kilómetros al noroeste de Pica, con una profundidad de 77,1 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructuras o alteración de los servicios básicos en la zona.

