En conversación con Paula Escobar, el ex presidente de la República profundizó en su postura frente al proyecto de nueva Constitución, que ha provocado revuelo desde que manifestó su preocupación en una carta abierta. No obstante, y a pesar de algunas interpretaciones, el ex mandatario señaló: "Yo no he dicho que votaré Rechazo o Apruebo".