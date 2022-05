El gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, respondió al llamado de la CAM para “preparar fuerzas y organizar la resistencia armada” ante la eventual discusión del Estado Intermedio, y aseveró que “aquí nadie puede estar declarándole la guerra al Estado”.

En conversación con CNN Chile, el gobernador manifestó que “esto no es un tema del Estado contra la CAM, esto es un tema de seguridad; las personas, los pequeños agricultores, los contratistas forestales, la gente que vive en el mundo rural están amenazados y el Estado tiene la obligación de prestar protección”.

Por otro lado, Rivas aseguró que “la situación que está viviendo la región sigue siendo de la mayor gravedad” y llamó a “buscar soluciones reales: más que reuniones, uno espera que se realicen cosas, soluciones concretas a la situación de violencia”.

La autoridad regional dijo que “no podemos seguir el tiempo por diferencias políticas. El Estado de Excepción para La Araucanía es una solución a la seguridad. El Estado Intermedio es una alternativa que el Ejecutivo puede generar, puede tener a la mano, pero es algo de tres, cuatro meses más, cuando el problema lo tenemos hoy”.

“El Gobierno tiene que tomar las decisiones necesarias para poder avanzar, necesitamos más seguridad en La Araucanía y no podemos perder el foco: basta que por ideologías políticas o romanticismos no se hagan las cosas. Aquí la gente está demandando más seguridad”, señaló.

Asimismo, el gobernador Rivas indicó que “aquí no existen presos políticos, las personas que están presas han cometido algún tipo de delito (…) lo mismo es cuando se habla de que no se querellarán contra la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), cuando los atentados se los adjudican. Aquí tenemos una crisis de seguridad, estos romanticismos políticos no nos ayudan. No hay vencedores ni vencidos cuando hablamos de estos temas”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que “la gente en La Araucanía no habla del Wallmapu. Yo soy el gobernador de La Araucanía, no del Wallmapu. Hay que ser cuidados con las palabras”.