Diputado José Carlos Meza sufre violenta encerrona en Huechuraba junto a su sobrina: Fue amenazado con armas de fuego

Este lunes, el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) fue víctima de un violento asalto, luego de que un grupo de delincuentes lo abordara y le quitara su vehículo mientras transitaba por la comuna de Huechuraba.

Al momento del ataque, Meza se encontraba acompañado por su sobrina menor de edad.

La encerrona a diputado Meza

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en las inmediaciones de la estación Américo Vespucio.

Según información preliminar, cinco sujetos armados interceptaron al parlamentario y lo encañonaron para robarle el vehículo en el que se desplazaba.

Tras el incidente, el legislador acudió a una comisaría para entregar su testimonio y denunciar el hecho.

Carabineros inició un operativo en la zona para dar con los responsables y recuperar el automóvil sustraído.

Ni el diputado ni su sobrina resultaron con lesiones físicas.

