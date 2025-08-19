Pepe Auth sobre presidenciales: “Quienes plantean la disyuntiva entre comunismo y fascismo dibujan un escenario ficticio”

El panelista de Tolerancia Cero, Pepe Auth, se refirió a la carrera presidencial y a las propuestas de los candidatos. En ese sentido, afirmó que quienes quieren plantear que este proceso se reduce a extrema izquierda y ultraderecha "están creando un escenario absolutamente ficticio, buscando que los electores se muevan entre dos miedos".

Quiero contradecir lo que se suele decir de esta elección presidencial, que porque sus contendores principales son una comunista y un republicano estaría extremadamente polarizada.

Ocurre exactamente lo contrario. Comparemos con la elección de Boric y Kast en 2021. Mientras el primero comprometía nueva constitución, el segundo reafirmaba su adhesión a la constitución del 80. Si Boric proponía subir impuestos para recaudar 8 mil millones de dólares adicionales, Kast comprometía bajar impuestos. Si el candidato del Frente Amplio proclamaba la refundación de carabineros, el republicano anunciaba su reforzamiento. Si Gabriel Boric anunciaba aborto libre, José Antonio Kast comprometía la derogación del aborto en 3 causales. Mientras uno anunciaba un gobierno feminista, el otro amenazaba con eliminar el ministerio de la mujer. Boric comprometía el fin de las AFP y el establecimiento de un sistema de reparto, Kast no prometía mantener el sistema de pensiones vigente. Uno amenazaba con la revisión de todos los tratados de libre comercio y el otro con la continuación del proceso de apertura económica. Podría seguir, para mostrar que la distancia entre ambas propuestas era sideral. Tenían un diagnóstico completamente distinto de la situación del país y de sus prioridades. Mientras uno convocaba al funeral del neoliberalismo, el otro anunciaba su consagración sin complejos.

Hoy día nadie propone refundar el país ni sus instituciones. Ni nueva constitución, ni derogación de la ley de aborto en 3 causales ni fin de las AFP. Todos parecen tener las mismas prioridades: el combate a la delincuencia y el narcotráfico, la recuperación del crecimiento económico y el empleo, el control de la inmigración irregular y resolver las listas de espera. Todos invocan la cooperación público-privada y las propuestas se mueven entre quienes proponen mantener la carga tributaria y los que se comprometen a bajarla.

Los que nos quieren hacer creer que la disyuntiva es entre comunismo y fascismo, entre extrema izquierda y ultraderecha, están dibujando un escenario absolutamente ficticio, buscando que los electores se muevan entre dos miedos.

Miedos infundados, a juzgar por los programas presentados al Servel por las diversas candidaturas, por los partidos que van a respaldar a las dos candidaturas que pasarán a segunda vuelta y también por el equilibrio que tendrá, con toda seguridad el congreso que elegiremos el próximo 16 de noviembre.