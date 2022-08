En conversación con CNN Chile, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, comentó el plan Buen Vivir, iniciativa del Gobierno para avanzar en una agenda de reconocimiento y diálogo con los pueblos indígenas. “Apliquémoslo, pero por mientras, démosle seguridad a las personas. Yo no veo resultados del plan. Así como se distribuye el proyecto de Constitución, yo no he visto un texto del Plan Buen Vivir“.