Millones de jóvenes alrededor de todo el mundo se encuentran luchando por subsanar los grandes problemas que aquejan a la sociedad, siendo Gitanjali Rao uno de ellos.

El interés de Rao por la ciencia y la innovación comenzó cuando tenía tan solo 10 años. A los 11, ganó el Young Scientist Challenge al crear un dispositivo que detecta el plomo en el agua potable.

En 2019 fue incluida en la lista Forbes “30 Under 30”, la cual reúne a las 30 personas de menos de 30 años más influyentes en diferentes ámbitos, mientras que en el 2020 la revista TIME la nombró la “niña del año”.

En conversación con Divergentes de CNN Chile, la inventora, autora y científica confesó que ama “ver la ciencia y la tecnología como un catalizador para cambios sociales y las comunidades”.

Introducing the first-ever Kid of the Year, Gitanjali Rao https://t.co/Hvgu3GLoNs pic.twitter.com/4zORbRiGMU

— TIME (@TIME) December 3, 2020