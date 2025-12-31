Gerente de Protección contra Incendios de Conaf reiteró llamado a la precaución ante condiciones que favorecen los siniestros

Andrés Benedetto afirmó que solo en el último trimestre del año ya han tenido cerca de 1.500 incendios forestales, por lo que el llamado al autocuidado y a la precaución para quienes visiten parques o zonas de áreas verdes es más importante que nunca.

Los incendios forestales han golpeado con fuerza en el cierre de este 2025, con algunos activos y otros ya controlados en distintos lugares del país.

Sobre esto habló el gerente de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, Andrés Benedetto, quien detalló las condiciones en las que han trabajado estos últimos días, con más de 100 comunas afectadas en el país.

Reiterando el mensaje de autocuidado y de precaución para quienes realizan trekking o camping en zonas de áreas verdes, ya que casi la totalidad de incendios forestales surgen por acción humana, Benedetto expresó que las condiciones favorables para incendios se mantendrán hasta marzo-abril.

En ese sentido, mencionó que cerca de 1.500 incendios forestales han ocurrido solo en el último trimestre del año.