Gerente de Cadem: “Jara tiene un piso sólido para pasar a segunda vuelta, pero el techo se parece al piso”

Según explicó Roberto Izikson, la candidata oficialista cuenta actualmente con un respaldo de 30 puntos en primera vuelta, una cifra que, si bien le permitiría competir con fuerza dentro del bloque opositor, también evidencia una limitación importante de crecimiento hacia la segunda vuelta.

Este lunes, en conversación con Tolerancia Cero, el socio director de Cadem, Roberto Izikson, abordó el panorama que enfrenta la candidata oficialista, Jeanette Jara, en la carrera presidencial a más de un mes de las elecciones.

Según explicó el analista, Jara cuenta actualmente con un respaldo de 30 puntos en primera vuelta, una cifra que, si bien le permitiría competir con fuerza dentro del bloque opositor, también evidencia una limitación importante de crecimiento hacia la segunda vuelta.

“En primera vuelta hoy Jara está en 30 puntos. ¿Cuánto saca en segunda vuelta contra Kast o Matthei? Saca 33”, detalló Izikson.

“Es cierto que tiene un piso sólido para pasar a segunda vuelta, pero el piso es muy similar al techo”, advirtió, dejando entrever un estancamiento potencial de su proyección electoral en un balotaje.

Para Izikson, el desafío estratégico de la posible candidatura de Jara pasa por diferenciarse de sus rivales.

“Si Jeanette Jara llegara a tener una opción en una primaria de oposición de destacar o diferenciarse, es obteniendo una brecha lo más amplia posible en primera vuelta con Kast”, sostuvo.

&