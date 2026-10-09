Geofísico señala como desafío futuro “tener una muy buena caracterización de cómo responde cada zona con los distintos tipos de suelo”

Ivo Fustos, geofísico y académico de la Universidad de la Frontera (UFRO), abordó en entrevista con CNN Chile Radio los efectos del aluvión que afectó Las Condes este jueves y las implicancias del fenómeno de El Niño y el aumento de las temperaturas del mar.

“Estamos en un año de El Niño, el cual implica que vamos a tener eventos de precipitación mucho mayor en comparación con años normales”, comentó.

Respecto al “evento de precipitación flash que ocurrió el día de ayer, fue un evento que es atípico, pero también está dentro de las consideraciones que podría ocurrir”.

Fustos explicó que si bien ayer se registraron fuertes precipitaciones en corto período de tiempo, a la vez “hubo toda una semana de precipitación prolongada en la zona continental de Chile que generó una saturación, lo cual propició que hubiese una serie de varios eventos que finalmente generó el aluvión. Pero es algo que, desde un punto de vista de modelo, se sabe que podría ocurrir; es una posibilidad”.

Consultado sobre cuál es el escenario que se proyecta respecto a El Niño, el experto respondió: “Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad de que este tipo de cosas van a ser más recurrentes en el tiempo, ya pensando en que estamos saliendo de El Niño en esta temporada; quizás en marzo, abril, ya va a disminuir su intensidad. Pero tenemos que empezar a pensar qué es lo que va a ser en los próximos eventos, los cuales igual pueden ser igual o más intensos que los que estamos teniendo ahora”.

En ese sentido, “el siguiente paso es cómo nos preparamos. El caso de Las Condes, el caso de Tocopilla, fueron casos puntuales, en donde, por ejemplo, este tipo de situaciones, el suelo responde de distintas formas en Tocopilla versus lo que responde en Las Condes o versus lo que responde en el sur de Chile. Entonces, tener una muy buena caracterización de cómo responde cada zona con los distintos tipos de suelo es uno de los próximos desafíos que tenemos como país”.

Respecto a la frecuencia de El Niño de aquí en adelante, Fustos declaró que es una pregunta que la comunidad científica viene planteando desde hace un tiempo.

“Son escenarios que se están viendo, son escenarios que cada vez están volviendo más posibles, por lo cual tenemos que visualizar que vamos a tener que prepararnos mucho mejor a futuro”, aseveró.

Es allí donde aparecen los sistemas de alerta temprana, los que “tienen que aterrizar de mejor forma, tener una buena cobertura territorial, hacer interactuar las distintas redes hidrometeorológicas que tenemos en el país”.

Lo importante, dijo Fustos, es cómo se integra información que está dispersa, para así “tener una única red que nos permita tener una muy buena cobertura espacial, de tal forma que se pueda complementar con radares meteorológicos, se pueda hacer conversar con pronósticos operacionales de meteorología y, finalmente, tener un cuadro de cómo debemos tener el escenario de aquí a las próximas 24, 48, 72 horas, para que no nos caigamos nuevamente en lo que caemos siempre, que es la respuesta”.