Genaro Arriagada descarta que camino de la centroizquierda sea en un solo bloque: “Lo peor que nos está pasando es la unidad”

El abogado y exministro analizó el estado del sector luego de la derrota electoral de diciembre, y cómo prevé que debieran rearticularse los distintos partidos que estuvieron detrás de la candidatura de Jara.

En un nuevo Influyentes, con Paula Escobar, seguimos analizando lo que dejó la elección presidencial en la que resultó electo José Antonio Kast, y para ello hablamos con el exministro y abogado Genaro Arriagada.

En primer lugar, Arriagada remarcó la importancia de que el mandatario electo entienda que llega no con el 58% que lo prefirió en segunda vuelta, sino con el casi 24% obtenido en la primera. Esto, a su juicio, lo obliga a moderar dada la “volatilidad” del voto del balotaje.

Por otro lado, desestimó mayor relevancia -en cuanto a caudal de votos- de figuras que en algún momento pertenecieron a la centroizquierda y que durante la campaña estuvieron detrás de Kast. “Son personas respetables, sin dudas. Yo no soy quién para andar juzgando si hicieron bien o mal. Lo que sí puedo decir es que no creo que tenga relevancia”, comentó.

“Creo sinceramente que aquí se está haciendo un constructo, por decirlo de alguna manera, en el cual se dice ‘pasamos de un clivaje, el del Sí y el No, al de la primera convención (refundación/ restauración). Ese es un invento que como decía Nicanor Parra, hablaba de las ‘verdumnias, mitad verdad y mitad calumnia'”, expresó.

No obstante, planteó que es evidente que no es posible mantener la discusión en torno al Sí y el No, pero que no ve completa claridad respecto al escenario actual, uno que llama “de desorientación general”.

Kast y propuesta ideológica

Algo que Kast reiteró permanentemente durante la campaña era que el suyo sería un gobierno de “emergencia”, situándolo como algo distinto a lo habitual y alejado de las guías ideológicas que encarna. Sin embargo, esto no significa que no haya una postura.

Para Arriagada aún falta tiempo para conocer “la real naturaleza, más que de Kast, del gobierno que venga”.

En esa línea, Kast ya ha mostrado señales de moderación que lo distancian del núcleo de su postura ideológica. Para el exministro Arriagada se han visto estos “esfuerzos”, pero que su experiencia viendo diversos gobiernos le dice que “hay que verlos en el camino”.

Futuro de la centroizquierda

“Lo peor que nos está pasando es la unidad”, dijo categóricamente Arriagada al ser consultado sobre cómo seguirá el bloque de partidos que estuvo detrás de Jeannette Jara. “La unidad en la ambigüedad crea unas fuerzas que no son confiables. Si el día de mañana empiezo a hablar de democracia y lo estoy haciendo al lado de quienes creen que Cuba es otro tipo de democracia, el país, que no es tonto, dice ‘estos señores son muy ambiguos'”.

Esta ambigüedad se presentó y afectó a la candidatura de Jara, agregó.

Por otro lado, aseguró que no ve algún liderazgo claro para este periodo presidencial que comienza en marzo, sin rostros del sector que destaquen. Por ello, consultado sobre el rol que cumpliría Boric tras la presidencia Arriagada señaló: “le tengo aprecio, no soy su amigo pero lo conozco y le tengo aprecio. Pero yo creo es un personaje que va definiendo su naturaleza (…) pero hay que ver, es un tipo muy joven y el mundo cambia”.