Gaspar Galaz, astrónomo, y amenaza de proyecto de hidrógeno verde: “Nos pasa directamente al estado de país banana”

El destacado científico y académico habló en Influyentes sobre la polémica que mantiene alerta a la comunidad científica del mundo, dado los riesgos que significan para la observación espacial que ha posicionado a Chile.

El destacado astrónomo y académico Gaspar Galaz publicó su último libro Islas del universo, un texto que recoge su pasión por la astronomía y por la divulgación científica.

Y es precisamente sobre esta nueva entrega y también sobre la naciente pasión entre chilenas y chilenos por la astronomía que Galaz habló en un nuevo Influyentes, con Paula Escobar.

En cuanto a esa atracción que hoy vive la astronomía, el académico destaca que hoy es vista públicamente, pero que el interés, a su juicio, ha existido siempre. “No existía realmente esta ‘industria’ que se ha generado en los últimos diez-quince años de hacer libros de astronomía, de difusión. El punto de quiebre en libros realmente de difusión más masivos fue el año 2007-2008 cuando el fondo de áreas prioritarias (Fondap)”, comenta.

Esa primera experiencia chilena de hacer una serie de libros de difusión científica marcó un antes y un después, asegura Galaz. De esa entrega, por ejemplo, destacó el bestseller Hijos de las estrellas, de María Teresa Ruiz. Luego de este éxito, el siguiente paso hacia la masificación de la ciencia vendría de la mano de las redes sociales.

El riesgo para Paranal

El proyecto de hidrógeno verde INNA de AES Andes se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación en la comunidad científica no solo de Chile sino del mundo. El riesgo para las condiciones en que funciona el Observatorio Paranal, a cerca de 25 kilómetros desde donde se planea el proyecto energético, es absoluto.

Para Gaspar Galaz es una rareza que a pesar de los pasos que estos procesos deben pasar y la cantidad de personas que intervienen en las aprobaciones nadie hubiera levantado alguna duda sobre Paranal. “Yo lo que esperaría es que se negocie, que se vuelva a atrás. Porque lo que se teme es que esto tenga que depender de una decisión política (…) Hay una falencia de la ley, que yo entiendo que se están haciendo mejoras. Aquí pasó un poco, sin estar enterado de todos los detalles, de lo que se dice ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Por eso digo que es raro que una empresa tan grande, tan complejo lo que están haciendo, uno tenga la sensación de que hay una trampa”.

En ese sentido, Galaz recuerda que son más de seis décadas en que Chile ha mostrado apoyo a la comunidad internacional en cuanto a la astronomía en diversas formas, por lo que más que solamente el trabajo de Paranal, lo que está en juego a su juicio es la imagen país.

“Saltarnos esto nos pasa directamente al estado de país banana. Eso es lo que me preocupa más”, dijo el astrónomo y académico.