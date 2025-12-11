Galilea por votos de RN para eliminar chao préstamo en eventual gobierno de Kast: “Tendremos que conversar lealmente en una mesa”

El senador aseguró que, si José Antonio Kast llega a La Moneda, la medida deberá discutirse en una mesa programática, pero advirtió que insistir en ella podría traer más problemas que beneficios para un eventual gobierno.

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a la posibilidad de que un eventual gobierno del Partido Republicano, encabezado por José Antonio Kast, busque eliminar el mecanismo Chao Préstamo, una propuesta que ha sido parte de la agenda republicana en materia de pensiones.

El parlamentario advirtió que la idea genera amplio rechazo en Chile Vamos y que, de llegar Kast a La Moneda, el tema deberá discutirse con realismo dentro de una eventual coalición de gobierno.

En conversación con Tolerancia Cero, Galilea fue directo al señalar que la propuesta no solo responde a un eslogan de campaña del Partido Republicano, sino que además constituye —a su juicio— una mala política pública.

“Ese es un eslogan del Partido Republicano. Yo personalmente no lo encuentro una buena idea, por razones políticas y económicas, prácticas”, afirmó.

El presidente de RN añadió que insistir en esa medida podría complicar más que beneficiar a un gobierno de Kast: “Meterse en eso le causa más problemas que oportunidades”.

Un debate que deberá abordarse en una eventual coalición

De concretarse un gobierno de Kast, Galilea anticipó que la discusión será inevitable: “Cuando uno hace un gobierno de unidad, naturalmente tendrá que sentarse, fijar objetivos y fijar objetivos comunes. Son cosas que tendremos que conversar lealmente en una mesa”, dijo.

No obstante, Galilea aseguró que las críticas a la eliminación del mecanismo no son exclusivas de RN: “Me parece una mala idea desde el punto de vista político y desde la técnica económica para las pensiones. Y creo que no solamente en Renovación Nacional, también en la UDI, Evópoli y muchos partidos más, esa idea es vista con recelo”.