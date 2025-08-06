Galilea y desacuerdo de Frei con la DC por respaldar a Jara: “No me sorprendería que el expresidente votara por Matthei”

En CNN Prime, el timonel de Renovación Nacional también afirmó que votaría por Kast, Parisi o Kaiser en caso de que Matthei no pasara a segunda vuelta. Lo haría, en todo caso, con condiciones: "Tenemos que sentarnos a conversar".

Rodrigo Galilea, senador y presidente de RN, dijo en CNN Prime que no le sorprendería que el expresidente Eduardo Frei termine votando por Evelyn Matthei en las elecciones presidenciales.

Y es que este miércoles, el otrora mandatario cuestionó que su partido, la Democracia Cristiana, respalde a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

“Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron, y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales”, afirmó.

Bajo ese contexto, Galilea comentó que no le sorprende la declaración de Frei porque “la historia de la Democracia Cristiana es una historia que no confluye con el Partido Comunista”.

"No me extraña para nada que él y otros dirigentes históricos de la Democracia Cristiana digan que en este paso no pueden acompañar al partido", comentó en CNN Prime.

“No me extraña para nada que él y otros dirigentes históricos de la Democracia Cristiana digan que en este paso no pueden acompañar al partido”, comentó en CNN Prime.

Y añadió: “No me sorprendería para nada que el expresidente Eduardo Frei vote por Evelyn Matthei”.

Cuando se le preguntó si le gustaría que Frei manifestara públicamente su opción presidencial, el timonel RN respondió: “Por supuesto que sí”, aunque declaró que no tiene indicios de que ello vaya a ocurrir.

“Confío en el buen criterio que pueda tener el expresidente”, concluyó.

Votaría por candidatos de oposición en segunda vuelta

Por otro lado, el líder de Renovación Nacional aseveró que, en caso de que Matthei no pase a segunda vuelta, sí podría votar por José Antonio Kast, Franco Parisi o Johannes Kaiser, aunque con condiciones.

Si alguno de ellos tres pasa a segunda vuelta, “tenemos que sentarnos a conversar” para que “el futuro gobierno logre los objetivos que nosotros nos hemos planteado”, remarcó.

“Por el bien de chile, matthei siempre va a sentarse a la mesa, a poner un marco para construir lo que queremos construir”, complementó.

Respecto a los dichos de Parisi sobre que Juan Sutil terminará siendo el candidato de la oposición, Galilea fue enfático en señalar que "jamás ha estado en la mente de nadie y no va a ser así, la única candidata es Matthei. No se baja".

Respecto a los dichos de Parisi sobre que Juan Sutil terminará siendo el candidato de la oposición, Galilea fue enfático en señalar que “jamás ha estado en la mente de nadie y no va a ser así, la única candidata es Matthei. No se baja”.