Galilea (RN) sugiere que Kast y Boric retomen el diálogo para el traspaso de mando: “Ojalá todos se acojan al llamado del cardenal Chomali”

El timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, comentó en CNN Prime que considera positivo que el presidente electo José Antonio Kast haya marcado su punto respecto a la “confusión” generada sobre el proyecto del cable submarino chino. No obstante, expresó que espera que se pueda continuar con el traspaso de mando con la administración saliente.

El timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó en CNN Prime el quiebre entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, a raíz de la controversia generada por el proyecto del cable submarino chino.

La reunión prevista en el marco del traspaso de mando fue suspendida y, posteriormente, Kast, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), anunció que no se realizarán más bilaterales entre la administración saliente y la entrante.

“Creo que lo que ha dicho el arzobispo Fernando Chomali es muy atingente. Entendiendo las razones de Kast, ojalá pida y le dé una vuelta para seguir con el traspaso del mando, quizás poniendo condiciones más severas sobre cómo se entrega la información por escrito, con más formalidad de la que se estaba utilizando. Creo que sería oportuno que de alguna manera esto se destrabe acogiendo el llamado del arzobispo de Santiago, monseñor Chomalí”, comentó.

A raíz de la polémica, el cardenal Chomalí publicó en su cuenta de X: “Como Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento (card. R. Silva), llamo a G. Boric y a J. A. Kast a que vuelvan a dialogar. Chile pide consensos y unidad”.

Desde su perspectiva, la postura de Kast se da en un contexto de “confusión” sobre un tema relevante; por tanto, “probablemente quiso marcar el punto y decir: ‘mire, en estas circunstancias no es posible seguir haciendo un trabajo serio’”.

Sin embargo, Galilea comentó que es importante superar estos sucesos y retomar el diálogo.