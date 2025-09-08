“Se derrumbó el castillo que estaba construyendo”: Galilea critica a Milei tras escándalos de corrupción y derrota electoral

En conversación con Tolerancia Cero, el senador advirtió que la forma en que Milei se ha vinculado con los partidos políticos, sumado a las recientes denuncias de corrupción y la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas, han provocado un daño político "gigantesco".

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, cuestionó este lunes el estilo de liderazgo del presidente argentino, Javier Milei, en medio de las recientes denuncias de corrupción que golpean al gobierno trasandino y la derrota que tuvo el oficialismo en las recientes elecciones legislativas.

En conversación con Tolerancia Cero, Galilea afirmó que “se derrumbó el castillo que estaba construyendo Milei por la forma en que estaba ejerciendo su liderazgo“, apuntando directamente a la conducción política del mandatario.

Además, fue enfático en señalar que “el liderazgo de Milei, esa forma de expresarse y vincularse con los partidos políticos, yo no lo comparto“, evidenciando una profunda distancia con el tono confrontacional y el aislamiento institucional que ha caracterizado al jefe de Estado argentino.

Respecto al impacto de las denuncias de corrupción, Galilea sostuvo que “el daño de los últimos 45 días para el gobierno de Milei ha sido gigantesco a la hora de contar con ese respaldo, casi fe ciega, que tenían los argentinos”.