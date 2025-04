Galilea asegura que le pidió a Chahuán “estar disponible” para eventuales primarias en Chile Vamos: “Supongo que volverá a RN”

Aunque finalmente estas no se concretaron, Galilea defendió el liderazgo de Matthei como una figura con trayectoria y equipos sólidos, en medio de cuestionamientos internos y polémicas por sus recientes declaraciones sobre el golpe de Estado.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó este jueves la controversia que sacudió a Chile Vamos tras la decisión de no realizar primarias presidenciales y proclamar directamente a Evelyn Matthei como su candidata para las elecciones de 2025.

Una determinación que tuvo como antesala un movimiento político inesperado: la renuncia del senador Francisco Chahuán al partido, luego de más de tres décadas de militancia.

Según reveló el propio Chahuán, su salida de RN fue solicitada expresamente por la misma Evelyn Matthei y por el presidente de la colectividad, como una condición para facilitar la realización de primarias.

“El día miércoles Evelyn Matthei me pide, junto al presidente del partido, que yo renuncie a RN como una condición para que haya primarias”, afirmó el senador en conversación con 24Horas, quien no descartó regresar a las filas del partido en el futuro.

Chahuán, quien aspiraba a competir en una eventual primaria que también podría haber incluido a figuras como Luciano Cruz-Coke y Rodolfo Carter, aseguró que su intención fue siempre “fortalecer” la candidatura de Matthei desde el interior de la derecha.

“He sostenido desde el primer día que mi candidata es Evelyn Matthei“, dijo, pero explicó que en el contexto de una “izquierda con primarias” y una “derecha alternativa con primarias”, dejar a Chile Vamos fuera del escenario era “complejo”.

En conversación con Hoy Es Noticia, Galilea aseguró que “le pedimos al senador Chahuán que estuviera disponible por si había primarias”.

Y agregó: “Supongo que volverá a RN, el senador siempre ha sido, y seguirá siendo, una figura muy importante en Renovación Nacional”.

“Nadie está libre de decir algo no exacto en el modo exacto que quería decirlo”

El timonel del partido también destacó el liderazgo de Evelyn Matthei como una figura con trayectoria y equipos sólidos: “Lo que me importa es hacer ver a la ciudadanía que el liderazgo de Matthei no es improvisado, no es un liderazgo aparecido. Tiene trayectoria y experiencia”.

En medio de la polémica por recientes declaraciones de Matthei —quien calificó como “inevitables” las muertes tras el golpe de Estado de 1973—, Galilea restó dramatismo al episodio. “La entrevista en Radio Agricultura fue aclarada por Matthei horas después. Nadie está libre de decir algo no del modo exacto en que quería decirlo”.

Finalmente, marcó distancia del oficialismo: “En las primarias del oficialismo se disputan la herencia de este Gobierno. Tenemos claro que los chilenos no quieren repetir un gobierno que sea la continuación del Presidente Boric”.