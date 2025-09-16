Fuerzas Armadas alistan últimos detalles para la Parada Militar en el Parque O’Higgins

En CNN Chile Radio, el mayor Cristóbal Raggi entregó detalles sobre los preparativos y también comentó algunas de las novedades que presentará el desfile.

Este viernes 19 de septiembre, las ramas de las Fuerzas Armadas volverán a desfilar por la elipse del Parque O’Higgins para realizar la tradicional Parada Militar, jornada en que se conmemoran las Glorias del Ejército de Chile.

En CNN Chile Radio, el mayor Cristóbal Raggi, entregó algunos detalles sobre los preparativos para el desfile, donde “tenemos considerados 8.355 efectivos de las Fuerzas Armadas, alrededor de 4.800 del Ejército y muchas novedades”.

El viernes será la conmemoración de los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales (ESCPAR y FEs), por lo que 21 paracaidistas protagonizarán un Salto Libre Militar.

Los efectivos “abordarán un CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército (BAVE). Desde allí, se lanzarán en formación para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 metros de ancho, justo frente a la tribuna de autoridades”, indicó la institución.

Raggi señaló que “se hará un salto especial que no se hacía hace 10 años” y que “van a caer frente a las autoridades para conmemorar y celebrar este aniversario tan importante para todo el Ejército”.

“El salto será alrededor de las 11:30 horas posterior al pie de cueca y a la participación del grupo de huasos”, agregó.

Otra de las novedades será la presencia de niños y niñas en el desfile: “Como Ejército invitamos al colegio Bicentenario San Alberto Hurtado de Constitución”. Serán 60 niños que “van a participar haciendo toques de marcha” y “diferentes himnos con la gran banda del Ejército”, señaló Raggi.

Este viernes 19 de septiembre también dirán presente los perritos.

“Perros de la unidad canina de las Fuerzas Especiales van a pasar con la Brigada de Operaciones Especiales acompañándolos en la marcha de desfile” y Carabineros presentará a su unidad canina con los perritos de servicio y los nuevos cachorros que van a renovar las camadas.

Por otro lado, “vamos a ver diferentes medios aéreos. Van a pasar unidades de combate, un contingente que se organizó para una expedición y operación en la Antártica con un helicóptero Black Hawk UH-60 y dos aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Chile”.

Y habrá un escalón antártico compuesto por las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. “Van a pasar con un equipo de color rojo y negro, representan al contingente que participa durante un año haciendo presencia en el continente antártico y apoyan a la investigación en el lugar”, comentó.