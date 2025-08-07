Franco Parisi acusa a presidente Boric de copiarle propuesta de sueldos: “Es un mentiroso y cobarde”

En entrevista con Agenda Económica de CNN Chile, el candidato presidencial del Partido de la Gente arremetió contra el mandatario asegurando que le robó la idea de limitar los sueldos del sector público a $5 millones.

Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), arremetió con dureza contra el presidente Gabriel Boric, a quien calificó de “mentiroso y cobarde” por haber copiado una de sus promesas de campaña: limitar los sueldos máximos en el sector público a cinco millones de pesos.

En una entrevista con Agenda Económica de CNN Chile, Parisi expuso sus propuestas económicas para enfrentar el déficit fiscal y reactivar el crecimiento del país, criticando al mandatario por apropiarse de su iniciativa con el fin de atraer a los votantes del PDG.

“Lo que vamos a hacer nosotros es racionalizar los gastos desde el primer día, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte de este ahorro se empezará a notar a partir de octubre. Desde abril, reduciremos los sueldos. Esto es factible. Es un punto muy importante: ninguno de los electos o designados por mi persona, incluyéndome a mí, ganará más de cinco millones de pesos”, afirmó Parisi.

Al respecto, Nicolás Paut y Sebastián Aguirre, conductores del programa, le recordó que el presidente Boric también hizo esa misma promesa. “No, pero él es mentiroso y cobarde. Yo no soy ni mentiroso ni cobarde”, respondió Parisi.

Paut insistió: “¿Por qué entonces, si él hizo esa promesa y usted está planteando prácticamente la misma?”. Parisi fue enfático: “No, no, me la copió. Quiero dejarlo claro para que la gente lo sepa. Esa fue una propuesta nuestra en la candidatura de 2021, y él la robó para ganar los votos del PDG”.

El aspirante presidencial aseguró que su programa es más austero que el de otras candidaturas, con énfasis en la racionalización del gasto público y la ejecución presupuestaria controlada. Explicó que su gobierno frenaría la ejecución presupuestaria a partir de agosto del próximo año para generar “holguras” financieras.

Además, planteó una serie de reformas tributarias que incluyen la devolución del IVA en medicamentos, un impuesto que calificó como “canalla”, y la reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta un 20% en dos años, con el objetivo de incentivar la inversión privada. También anunció que revisará otras propuestas sobre el impuesto a la renta, buscando favorecer a las personas y no a los sectores de mayores ingresos.

Finalmente, el candidato expresó su voluntad de modificar ciertos ministerios y eliminar proyectos que calificó como “inútiles”, a la vez que enfatizó que no realizará “favores políticos” en la designación de cargos públicos.

