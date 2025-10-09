Francisco Orrego, candidato a diputado, por eliminación de “glosa republicana”: “Hay una vulneración a la tradición chilena”

En medio del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno, diversos candidatos discutieron sobre la eliminación de la tradicional glosa en la Ley de Presupuesto 2026.

En una nueva edición de Aquí Se Debate, candidatos y candidatas al Congreso confrontaron posturas respecto a la eliminación de la tradicional “glosa republicana”, que quedó eliminada en el nuevo proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

El debate dejó en evidencia las diferencias ideológicas frente a una medida que ha generado controversia en medio del ajuste fiscal impulsado por el actual Gobierno.

Desde Renovación Nacional, el candidato Francisco Orrego criticó duramente la eliminación de la glosa, acusando una ruptura institucional.

“Hay una vulneración a la tradición chilena. El problema es que este gobierno se llevó todo para la casa”, sostuvo, apuntando a un supuesto uso partidista del presupuesto nacional.

En contraste, el candidato del Frente Amplio, Jaime Bassa, defendió la decisión del Ejecutivo y recalcó que “la glosa republicana está. El nuevo gobierno tendrá flexibilidad suficiente para reasignar recursos”, afirmó, descartando que se trate de una medida irreversible o dañina.

Zandra Parisi, candidata del Partido de la Gente (PDG), también cuestionó la eliminación, aunque desde una perspectiva más simbólica.

“Lamento lo mal que lo debe estar pasando Lagos y Bachelet. Se rompe con una tradición”, dijo.

Por otro lado, José Montalva (IND-PPD), respaldó la decisión del Ejecutivo desde un enfoque técnico. “Cuando hay estrechez, cuando no se tienen los recursos suficientes, hay que cuidar el presupuesto”, planteó, argumentando que el país debe priorizar el gasto en áreas más urgentes.