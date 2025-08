Francisca Crovetto, a un año de ganar el oro en París 2024: “El honor de llevar la bandera de un país al sur del mundo a lo más alto”

La tiradora de skeet conversó con CNN Deportes sobre cómo vivió la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y lo que viene tras convertirse en la primera campeona olímpica en la historia de Chile.

La mañana del 4 de agosto de 2024, las pantallas y la atención en Chile estaban concentradas en la final de tiro skeet femenino en los Juegos Olímpicos de París. Poco a poco, el público comenzó a ilusionarse con una presea: Francisca Crovetto iba avanzando. El peso de la historia no era menor: de ganar, sería la primera campeona olímpica chilena en obtener una medalla de oro.

En un duelo infartante contra la británica Amber Jo Rutter, Crovetto —después de 16 años— dio un vuelco a la narrativa del deporte nacional y llegó al podio olímpico, alzando finalmente la medalla de oro.

“Es emocionante, no puedo creer que haya pasado un año. Tengo muy vívido el recuerdo, como si fuera ayer, de todo lo que pasó: la previa, los Juegos, lo que sentí, cómo dormí, lo que conversé con mi entrenador, todas las emociones. Entonces es impresionante que ya hayan pasado 12 meses. Ha sido una experiencia maravillosa, un sueño de niña hecho realidad y también el honor de poder llevar la bandera de un país tan, tan remoto como Chile, al sur del mundo, a lo más alto de un podio olímpico. Convertirme en la primera mujer en la historia en ganar un oro olímpico, pero también vivir la emoción de haber podido inspirar y haber sido acompañada por todo un país”, comentó en CNN Deportes.

Sobre ese momento, reconoció que tenía poca noción de lo que estaba ocurriendo en Chile, ya que estaba completamente concentrada en la competencia.

“Con poco feedback de lo que estaba viviendo y sucediendo en Chile, pero sí con un grupo de diez chilenos que ayudaron muchísimo: mi familia, mis amigos, que me permitieron estar ahí, rompiendo cada plato. Y después, a medida que me fui conectando, que fui recibiendo llamados, que me empezaron a dar esa retroalimentación de lo que estaba pasando en Chile, cómo se había vivido acá… Y luego con mi llegada y el nivel de reconocimiento que había en la gente, en la calle, empecé a darme cuenta de lo importante que fue. Que no estaba sola en ese momento, que no éramos solo yo, mi entrenador y mi familia acompañándome, sino que había más de dos millones de chilenos acompañándome en la hazaña”, relató.

Hoy, remarcó, están las ganas y la ilusión de que no sea la última vez, de que otro deportista del Team Chile llegue al podio olímpico. En cuanto a sus propias metas, señaló que ya se asoman los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Actualmente, “estoy esperando a mi primer hijo, pero después de eso está todo bajo el plan que tenemos como familia de retomar la actividad”.

Y expresó que entre sus prioridades, “quiero obviamente estar los primeros meses de vida con mi guagua, dándole todo lo que necesita, y después de eso empezar a planificar el próximo año”, donde destacan los Juegos Suramericanos y las clasificaciones olímpicas.

“Tenemos el Mundial en noviembre, donde se entregan cupos olímpicos. Esperamos estar ahí en las mejores condiciones. Y después, bueno, los Juegos Panamericanos y toda la clasificación con miras a Los Ángeles 2028”, describió.

El deporte de alto rendimiento y la maternidad

Actualmente, Crovetto tiene siete meses de embarazo y ha continuado con sus entrenamientos.

“No es fácil para las mujeres deportistas, porque estamos acostumbradas a llevar nuestro cuerpo al máximo, a entrenar con dolor, con cansancio. Y sabemos que eso, por así decirlo, no importa. Pero ahora la verdad es que hay un bien mayor, y el embarazo te invita a tomarte las cosas con más calma, con pausa, con tranquilidad, sabiendo que cada momento tiene su periodo. Y que este momento es para hacer las cosas no con tanta vorágine como lo he venido haciendo los últimos 10 o 12 años”, confesó.

Finalmente, destacó que ha vivido este proceso acompañada por redes importantes de apoyo. Y en cuanto a su proyección deportiva, se visualiza compitiendo a gran nivel.

“Sigo soñando con una final olímpica, con una medalla olímpica, con ganar un campeonato mundial, con clasificar —por supuesto— a Los Ángeles 2028, con ganar otra medalla en los Juegos Panamericanos. Todas esas ilusiones siguen intactas”, cerró.