Flavia Torrealba, presidenta FRVS, afirma que Jara debería congelar su militancia al PC como “gesto de independencia”

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FVRS), Flavia Torrealba, aseguró que la candidata presidencial que apoya su partido, Jeannette Jara, debiera dar un “gesto” de independencia del Partido Comunista, donde milita, para dejar atrás las incomodidades con su partido y también “dar un giro” en su estrategia de campaña.

En conversación con CNN Prime, la líder regionalista verde aseguró que en la actualidad la militancia partidista es una carga para todos los candidatos y que, en el caso de Jara, ser comunista se traduce en una complicación más para la campaña.

Noticia en desarrollo…