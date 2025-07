Fiscal Valencia defiende que la Fiscalía investigue el caso FACh y afirma: “Una hipótesis es que esté relacionado al Tren de Aragua”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, en CNN Prime, deslizó una reflexión sobre el denominado Caso FACh: "Una de las hipótesis plausibles sea, efectivamente, que esté relacionada a redes integradas por ciudadanos venezolanos y que, además, estén relacionadas con el Tren de Aragua".

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió en CNN Prime a los presuntos casos de tráfico de droga que han ocurrido en las Fuerzas Armadas.

Respecto al reciente caso que se conoció, el hallazgo de droga al interior de un recinto militar en Colchane, precisó que se trata de una investigación reservada a cargo del Ministerio Público.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre el Caso de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en el que cinco exfuncionarios se encuentran detenidos por su presunta responsablidad en el transporte de ketamina, y si esto podría tratarse de una red, Valencia respondió: “Siempre que se trata del narcotráfico hay redes. El narcotráfico es una actividad en la cual se produce, se vende, se compra, se compra, se recompra, se vende”, y remarcó que en este caso en particular “es la investigación la que tiene que establecer cuál es la naturaleza de esa red”.

En esa línea, al referirse al hallazgo de ketamina en un vuelo institucional, sostuvo: “Normalmente, la experiencia del Ministerio Público en esa materia indica que 4 kilos de droga difícilmente son para consumo personal”.

Subrayó además que esta causa “nos parece que es inequívocamente de competencia del Ministerio Público, de la justicia civil y no militar”.

Explicó que el Código Orgánico de Tribunales es claro al señalar que la competencia de la justicia penal, ya sea civil o militar, en una causa penal está determinada, entre otros factores, por el lugar donde ocurre el delito, y que este se entiende como el lugar donde comienza su ejecución.

“En este caso en particular sería bastante bizarro sostener que esa droga dentro de un recinto de la Fuerza Aérea… sería absurdo, sería bastante insólito. No creo que alguien lo esté sosteniendo. Normalmente, eso proviene de un lugar que se encuentra fuera de un recinto militar. Muy probablemente eso se establecerá con la investigación. Las acciones para comprarlo tienen que producirse también fuera de un recinto militar. Eso no se inicia en un recinto de la Fuerza Aérea”, enfatizó.

La expansión del crimen organizado

Valencia evitó especular sobre un eventual vínculo con el Tren de Aragua, pero reconoció que una de las hipótesis apunta a redes integradas por ciudadanos venezolanos.

Al preguntarle si el caso de la ketamina, detectada en la FACh, podría estar relacionado con una droga que normalmente se asocia al Tren de Aragua, respondió: “Lo que sí puedo confirmar es que, como una hipótesis inicial de investigación en casos de esta naturaleza, con hallazgos como los que en la prensa han trascendido que se habrían producido, es una investigación reservada. Entonces, estoy hablando en abstracto respecto a lo que habría trascendido en la prensa, qué habría ocurrido. En ese contexto, sí, efectivamente es una operación que normalmente en Chile realizan redes que se encuentran integradas por ciudadanos de origen venezolano y que es vinculada al Tren de Aragua, muchos de ellos”.

Y complementó:”Hace que una de las hipótesis plausibles sea efectivamente que está relacionada a redes integradas por ciudadanos venezolanos y que además relacionadas con el Tren de Aragua”, por lo cual subrayó que es grave, puesto que “una de las herramientas que ocupa el crimen organizado para asegurar el resultado de su actividad criminal o de su actividad delictual es la corrupción de las instituciones del Estado”.

Por lo tanto, sostuvo que prefiere evitar abusar de los adjetivos o hacer alguna afirmación que pueda inducir a error, pero advirtió: “No cabe duda, nosotros tenemos que usar gran alerta este denominador común de que estos incidentes ocurran cerca de la frontera norte. Ahora, eso podría perfectamente decir que no es llamativo, tenemos frontera con países que son productores, pero este caso es ketamina, es muy preocupante y es particularmente preocupante porque son dos hechos que ocurren en un periodo muy corto de tiempo”.

En cuanto a si el crimen organizado ha logrado penetrar las Fuerzas Armadas, sostuvo que es prematuro realizar esa afirmación, pero reconoció que “no cabe duda que va a intentar realizarlo”.