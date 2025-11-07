#LODIJERONENCNN cnn prime

Fiscal regional e indagatorias en San Vicente: “Estos sujetos secuestran a sus competidores y a consumidores que no pagan”

Por CNN Chile

07.11.2025 / 21:52

El persecutor Aquiles Cubillos se refirió a lo encontrado en San Vicente de Tagua Tagua, la investigación a propósito de la que llegaron a dichos hallazgos y los delitos que cometía esta organización criminal.

Autoridades informaron este viernes sobre el hallazgo de nuevas osamentas en un predio ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Región de O’Higgins). El hecho ocurre un día después de que Carabineros encontrara dos cuerpos enterrados en medio de una serie de allanamientos en la misma comuna, en el sector Pueblo de Indios.

Según explicó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, estos hallazgos ocurrieron en medio de indagatorias que realizaban en contra una banda de crimen organizado, dedicadas principalmente al tráfico de drogas y al secuestro de personas, con signos de que también ejercieron torturas.

A su juicio, la presencia reciente de este tipo de crímenes en la región tiene que ver con ser vecina de la Metropolitana, con delitos que inician en la capital y se extienden hacia Rancagua y al rededores.

En ese sentido, Cubillos señaló que de momento se sabe que los detenidos en esta investigación ejercían secuestros en contra de otros traficantes rivales y también como medida de presión con aquellos “clientes” que no pagaban.

“Estos sujetos secuestran a sus competidores y a consumidores que no pagan”, afirmó en CNN Prime.

