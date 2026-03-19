Fiscal Carrera afirma que solo el “Ministerio Público le ha dado la calidad de imputado a Chadwick” y descarta “presiones políticas” en la investigación

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre qué ocurre con Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, aclaró: “Ellos dos también tienen la calidad de imputados en esta causa” y agregó: “Tenemos que tomar decisiones en el corto plazo”.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, abordó la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que determinó decretar la prisión preventiva de Manuel Guerra como autor de los delitos reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos.

“A nuestro juicio, de una u otra manera, claro, no reconoció ninguno de los hechos, pero, sin perjuicio de ello, reconoció las comunicaciones y las distintas imputaciones que estaba haciendo la fiscalía”, expuso en Hoy Es Noticia de CNN Chile.

En cuanto al proceso de investigación, detalló que se reconstruyeron hechos entre 2016 y 2021, seleccionando aquellos que estaban más claros respecto de la comunicación entre el exfiscal Guerra y el jurista Luis Hermosilla.

Respecto del emplazamiento de la defensa de Guerra, encabezada por Cristián Martín, sobre un eventual incumplimiento del acuerdo por parte del Ministerio Público, argumentó que existieron conversaciones con su representante en torno a aceptar los fundamentos de la imputación. Esto implicaba no declarar y allanarse a un arresto domiciliario total, con el fin de obtener un plazo de investigación más extenso “para poder realizar más diligencias”.

No obstante, precisó que no todas las partes querellantes estuvieron de acuerdo y que existió “un cambio en las condiciones respecto de lo que se había conversado con anterioridad”.

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“Solamente el Ministerio Público le ha dado la calidad de imputado a Chadwick”

El plazo de investigación que se le otorgó fue calificado por Carrera como “muy escaso”, y agregó que “lo más probable es que tengamos un juicio oral en pocos meses más”.

Consultado sobre lo que se avecina en estos 45 días de plazo para realizar diligencias, detalló que se están revisando nuevos antecedentes en la arista de la Universidad San Sebastián (USS). Además, durante las últimas dos semanas de audiencia se mostraron algunos diálogos.

“Lo que se señala es que en los chats él (Guerra) pide, a través de Hermosilla —porque no hay una conversación directa con el señor Chadwick, sino que aparece nombrado muchas veces—. En ese marco hay conversaciones respecto a la posibilidad de ser contratado en la USS. Incluso se le consulta cómo van las cosas, si hay que hacer algo más, etcétera. Y tanto es así que, como lo dijo el juez, eso es efectivo: el contrato que se firma en la USS es incluso anterior a la salida del fiscal regional de su cargo como funcionario público, lo cual es absolutamente irregular”, describió.

Y agregó que, tras finalizar sus funciones en el ente persecutor, ya inició labores en la casa de estudios. “Lo cual, evidentemente, si lo conectamos con el resto de las conversaciones, cobra sentido como una situación anómala e irregular”, expuso.

Por lo tanto, a nivel general, comentó que todo imputado, si así lo determina el Ministerio Público y existen pruebas suficientes, puede adquirir la calidad de formalizado y, posteriormente, eventualmente ser acusado, en caso de que la investigación se mantenga.

—¿Se lograron acreditar las reuniones que dice Manuel Guerra haber tenido con Andrés Chadwick?

—Él reconoce efectivamente varias reuniones; Hermosilla también las reconoce. El señor Chadwick, en cambio, no las reconoce en su relato, según se ha señalado. Pero son aspectos que, efectivamente, debemos seguir investigando. Hay una en particular que relató el propio señor Guerra cuando prestó declaración: la reunión que tuvo con el expresidente Sebastián Piñera se habría realizado en el domicilio del señor Chadwick.

🔴Fiscal Mario Carrera no descarta formalizar a ex ministro Andrés Chadwick en el marco de la investigación a ex fiscal Guerra https://t.co/nR8SbyNdfc — Matilde Burgos (@matiburgos) March 19, 2026

Al preguntarle la periodista Matilde Burgos sobre qué ocurre con Hermosilla y Chadwick, aclaró: “Ellos dos también tienen la calidad de imputados en esta causa”.

“En esta causa hay tres imputados y se les ha tomado declaración a los tres. Respecto de una eventual formalización, por el momento entendemos que existen antecedentes suficientes para formalizar a Guerra, y tanto es así que lo sostuvimos y se obtuvieron las cautelares correspondientes. Respecto de los otros dos, tenemos que tomar decisiones, evidentemente, en el corto plazo”.

Finalmente, descartó haber recibido presiones políticas y enfatizó que, hasta la fecha, “solamente el Ministerio Público le ha dado la calidad de imputado a Chadwick”. 🔴Fiscal Mario Carrera señala que siente pleno respaldo a su trabajo por parte del Fiscal Nacional Angel Valencia https://t.co/7zR3znzqOO — Matilde Burgos (@matiburgos) March 19, 2026

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El debate por políticas migratorias

En cuanto al proyecto que modifica la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, estas fueron sus impresiones:

#HoyEsNoticiaCNN | Mario Carrera, Fiscal Regional de Arica y Parinacota, por situación en la frontera: “Cuando se le entregó el control al Ejército hubo un antes y un después”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/NEJb5ENxq1 — CNN Chile (@CNNChile) March 19, 2026

#HoyEsNoticiaCNN | Mario Carrera, Fiscal Regional de Arica y Parinacota, por migración ilegal como delito: “Haría el llamado en esa discusión es retrotraerse y ver por qué dejó de ser delito”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/5Rl45uKitD — CNN Chile (@CNNChile) March 19, 2026