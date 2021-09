La revelación del convencional Rodrigo Rojas sobre su enfermedad, quién el fin de semana reconoció que no tiene de cáncer (leucemia), sigue remeciendo el mundo político.

Esta jornada, la mesa directiva de la Convención Constitucional entregó los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte y se anunció que se investigará el delito de perjurio.

Respecto a esto, CNN Chile conversó con el convencional Fernando Atria, quien aclaró que, al igual que los parlamentarios, no es posible que un constituyente dimita a su cargo.

“No está prevista la renuncia de un parlamentario, y es el mismo régimen para los convencionales. El único caso que está regulado, es por temas de salud que le impidan desempeñar el cargo. Y eso, tiene que ser ratificado por el Tribunal Constitucional”, dijo.

E incluso, aunque se logre eso, no está contemplado quién reemplazaría a Rojas. “En el caso de los parlamentarios el reemplazo de quien cesa en el cargo, es el partido político quien lo designa. En esta caso de un independiente que no pertenece a una colación política, no se reemplaza. Habría una afectación de la voluntad popular manifestada en la Convención Constitucional”, aseguró Atria.

Para él, la presencia de Rojas Vade causa un daño al organismo, y señaló como podría producirse su sustitución. “En mi opinión, le causa un daño a la Convención Constitucional que el continúe como convencional. Pero para que se pueda reemplazar adecuadamente, se tendría que hacer una reforma constitucional. Yo creo que debería ser el candidato del mismo género que le sigue en la votación”, afirmó.

Por último, el abogado mencionó que la actitud de la directiva no fue la mejor cuando se dio a conocer la noticia. “La declaración de fin de semana pudo haber sido más energética en la condena de los hechos. Creo que la de hoy, donde envían los antecedentes al Ministerio Público, ayuda a poner esa dimensión energética que faltó al principio”, concluyó.