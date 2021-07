En conversación con CNN Chile, el senador Felipe Kast (Evópoli) confirmó que ha sido invitado a un encuentro que sostendrá el presidente Sebastián Piñera este miércoles con algunos parlamentarios de Chile Vamos en cerro Castillo. “Me imagino que en el fondo es sumar esfuerzos, crear un clima de unidad y poder efectivamente el resto de gobierno, no sólo las elecciones, si no que muchos de los cambios que todavía tenemos que implementar como sociedad”.

En ese sentido, adelantó sus prioridades: “en lo personal estoy muy preocupado con lo que ocurre con la agenda de infancia y Ley de adopciones, lo que ocurre en La Araucanía y el combate al narcotráfico”.

Consultado sobre las voces que dicen que un eventual gobierno de Sebastián Sichel (IND) sería “una continuidad” de la administración del presidente Piñera, Felipe Kast destacó que el candidato “va a tener que proyectar un nuevo comienzo para poder recuperar la confianza”.

En ese sentido, agregó que espera que “con su candidatura podamos abrir las fronteras de Chile Vamos (…) que terminemos de tironear al país entre izquierdas y derechas, que vayamos hacia adelante (…) y no quedarse atrincherados, como desgraciadamente le gusta a los extremos, como el Partido Comunista y claramente sectores de la extrema derecha también“.

Con respecto a los dichos del diputado Diego Schalper (RN), quien se mostró a favor de una lista parlamentaria de Chile Vamos que incluyera al Partido Republicano, y de los cuales el candidato Sichel se ha manifestado en desacuerdo, el representante de Evópoli señaló: “creo que son proyectos políticos distintos y que la centro derecha tienen que tener diversidad (…) creo que sería un error que, por cálculo político, se empezaran a mimetizar proyectos que tienen distintas miradas”.

A propósito, el senador recordó los malos resultados que Chile Vamos obtuvo en las elecciones a Convencionales Constituyentes, tras aliarse con el partido de José Antonio Kast: “creo que en esto la diversidad es mejor que la homogeneidad forzada, con calculadora en mano”.

Lee también: Coordinador de campaña de Sichel sobre Republicanos: “No me puedo hacer cargo de un partido que no está en Chile Vamos”

Acerca de la posición política del candidato Sebastián Sichel, en cuya oficina se han visto fotografías de líderes de centro como Patricio Aylwin, y que ha sido criticado incluso por algunos personeros de la UDI como alguien que no es de derecha, Felipe Kast sostuvo que “para mí (la Concertación) es una coalición que fue muy responsable en Chile”, agregando que “si hay algunos aquí que piensan que hay que destruir todo lo que hizo la Concertación y que fue un desastre, perdónenme que les diga: yo creo que fue probablemente uno de los proyectos políticos más exitosos que ha tenido Chile y creo que Sebastián Sichel tiene el derecho de valorar su propia historia”.

El senador Kast expresó que “el que se queda pegado en el pasado y cree que esto se trata de los últimos 30 años y no de los próximos 30 años, está muy equivocado, por eso creo que Sebastián Sichel tiene la oportunidad de invitar a nuevos actores y que muchos huérfanos de la Concertación, tal como él, también se puedan sumar a su candidatura“.

Finalmente, respecto a la derrota del candidato de Evópoli, Ignacio Briones, Kast reafirmó que “para nosotros es un orgullo lo que hizo (…) fue una persona que defendió convicciones y es el único que yo he visto que convocó a gente tan diversa (…) creo que no salió triunfador porque él siempre ha estado disponible para defender causas que no eran populares“.