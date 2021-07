El coordinador político de la campaña de Sebastián Sichel (Ind.), Juan José Santa Cruz, analizó el triunfo del candidato en las primarias presidenciales de Chile Vamos tras obtener el 49% de los votos y sacar más de 230 mil sufragios sobre que Joaquín Lavín (UDI), el favorito de las encuestas.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Santa Cruz afirmó que son varios los factores que explican su triunfo, incluido el cambio del padrón electoral: “aquí hay una cantidad de gente joven que participa y que va a votar cuando muchas veces antes no lo hacía. Cuando dicen ‘Chile cambió’, de verdad que hay un cambio importante, hay un cambio cultural importante y creo que los liderazgos nuevos lo representan mejor”.

Respecto al carácter independiente de su candidatura, el coordinador aseguró que “la máquina de los partidos no existe, no es relevante hace mucho tiempo. Y este no es un problema de partidos de Chile Vamos, este es un problema de todos los partidos. En una elección en que vota sobre un millón de personas, la máquina de los partidos incide muy poco o casi nada”.

Santa Cruz se expresó confiado en que la segunda vuelta será entre Sichel y el ganador de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric (CS). En esa línea, planteó que “los proyectos que están sobre la mesa es un mundo que quiere hacer reformas en orden y en paz, y un mundo que quiere refundar este país”.

Entre los desafíos a futuro, prometió que buscarán que “la clase media se sienta representada en el proyecto que estamos construyendo en Chile Vamos”.

Además, afirmó que “la principal característica (del programa) es que tiene que ser reformista y creo que nuestro sector no debe tenerle miedo a las reformas, pero a las reformas bien hechas, en paz, en tranquilidad, que apoyen a la gente, que la gente sienta que el Gobierno está con ellos, está para ellos y, adicionalmente, que le dé grados de gobernabilidad como creo que no hemos tenido en los últimos años”.

Consultado sobre si en la construcción de ese proyecto cabe el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, respondió que “el Partido Republicano no pertenece a Chile Vamos, entonces no me puedo hacer cargo de un partido que no está en Chile Vamos”.

“Más que decir que tengo coincidencias o no con el Partido Republicano, me quiero hacer cargo de la realidad, y la realidad es que José Antonio Kast, a quien respeto, ha manifestado que él va a ir a primera vuelta y que tiene un proyecto político distinto al de Chile Vamos”, agregó.