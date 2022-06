El presidente demócratacristiano y alcalde de La Granja conversó con CNN Chile respecto de la carta enviada por un conjunto de ex líderes del partido, solicitando libertad de acción frente al plebiscito de salida. Si bien la decisión se zanjará en la próxima Junta Nacional, Delpín habló de su perspectiva frente a la posibilidad: "No me gusta, no corresponde a un partido serio y responsable".