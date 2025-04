Eyzaguirre por dichos de Boric sobre Trump: “Hay que referirse a sus políticas, no a su persona”

En Influyentes el exministro se refirió a guerra comercial que tiene a Estados Unidos y China, principales socios comerciales de Chile, en una escalada arancelaria.

La guerra comercial que ha desatado la administración de Donald Trump ha tocado también a nuestro país, siendo parte de los países que recibimos un 10% de arancel base a pesar de mantener un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En ese contexto, los principales productos que enviamos hacia norteamerica están libres o reducidos en aranceles, como cobre y madera, mientras otros como el salmón se han vuelto más competitivos.

Los anuncios de Trump hicieron eco en La Moneda, donde el Presidente Gabriel Boric se refirió en duros términos al mandatario estadounidense: “Representa todo lo que rechazo”, “ya no dependemos de Estados Unidos” y “no nos gustan los gobiernos abusivos”.

En ese sentido, en Influyentes abordó este punto el exministro Nicolás Eyzaguirre, quien detalló el panorama que avisora para la economía chilena.

“Lo que se conversa respecto al tema Estados Unidos, en este momento tenemos que poner por delante todas las cosas que nos unen y no las que nos desunen. Yo haría una especie de feriado tributario, pero no quiero darle ningún tipo de línea al ministro Marcel, porque no corresponde. Pero yo creería que agitar el tema tributario es un tema que más nos va a dividir que unir”, expresa en conversación con Paula Escobar.

Un proyecto a destacar en esa línea, añade, es el proyecto de “permisología”. “Eso hay que apurarlo”, afirma.

En cuanto a los dichos del mandatario sobre su contraparte estadounidense, Eyzaguirre comentó que “hay que referirse a sus políticas, no a su persona. Eso lo decía muy bien Agustín Squella: ‘hay que ir a la pelota, no al jugador'”.